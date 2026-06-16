El Tour atraurà 850.000 aficionats i implicarà grans talls de trànsit
Barcelona afronta amb el Grand Départ de la ronda francesa el segon gran repte logístic de l’any després de la visita del Papa. L’esdeveniment comportarà el desplegament de 900 agents de la Guàrdia Urbana.
Gerardo Santos
Una setmana després de la visita del Papa a Barcelona, l’Ajuntament de la capital catalana va detallar ahir com es desenvoluparà el dispositiu de mobilitat que permetrà acollir el Grand Départ del Tour de França, que van descriure com el "segon gran repte" logístic de l’any, després del viatge de Lleó XIV, i que comportarà el desplegament d’uns 900 agents de la Guàrdia Urbana. "Estem en l’esprint final per viure un dels esdeveniments més grans que una ciutat pot oferir", va declarar el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, David Escudé. "Volem escriure una pàgina en la història del Tour de França i posar-ho molt difícil a la següent ciutat que aculli el Grand Départ", va rematar el regidor.
Segons les previsions municipals, uns 850.000 aficionats assistiran en total a les tres jornades en què el Tour tenyirà de groc Barcelona. Primer, a la presentació dels ciclistes, davant la torre de Jesús de la Sagrada Família el dia 2 de juliol; en segon lloc, a l’etapa inaugural de la cursa el 4 de juliol, una contrarellotge per equips que transcorrerà íntegrament a la ciutat, i finalment, el dia 5, en l’etapa que arrenca des de Tarragona i finalitzarà amb dues pujades a la muntanya de Montjuïc.
L’esdeveniment comportarà restriccions tant en el trànsit rodat com en la mobilitat dels veïns. Més enllà de l’evident barrera física que comporta el pas de la cursa per importants vies com la rambla de Guipúscoa, el carrer d’Aragó o el de Mallorca, serveis de transport públic com el metro, autobusos o el Bicing també es veuran afectats. De totes maneres, l’Ajuntament espera que els possibles perjudicis en el dia a dia dels barcelonins siguin els mínims, i per a això el regidor Escudé va apel·lar que la ciutat està preparada per a "l’excel·lència" a l’hora d’organitzar grans esdeveniments, amb referència a la visita recent del Papa.
La presentació dels equips, prèvia a l’inici de la gran cursa, tindrà lloc el dia 2 en ple Eixample. Els participants sortiran del Recinte Modernista de Sant Pau, baixaran l’avinguda de Gaudí i finalitzaran el recorregut a l’escenari habilitat davant la torre de Jesús de la Sagrada Família. "La presentació uneix dos dels principals atractius arquitectònics de la ciutat", va destacar Escudé, que va aventurar que l’espectacle que s’ha preparat convertirà el Grand Départ barceloní en un esdeveniment "únic". Malgrat que no va voler revelar cap de les sorpreses previstes, Escudé va anunciar que l’esdeveniment inclourà cinc eixos: un "missatge de pau", una "visió feminista", la importància de la "intergeneracionalitat", l’ànima "popular de la ciutat" i la "representació de les entitats locals". Tot això, va resumir Escudé, "per arribar a un moment màgic que doni a conèixer la nostra cultura i llengua al món".
Limitacions
Així, l’avinguda de Gaudí quedarà tallada al trànsit i els establiments de restauració d’aquesta via no podran utilitzar les terrasses en tota la jornada. També es limitarà l’accés als aparcaments, tot i que, en realitat, les afectacions començaran abans, durant la nit anterior amb la col·locació de les barreres de protecció i amb talls de trànsit definitius a partir de les dues de la tarda. La reobertura començarà a les 21.30 hores.
El 4 de juliol arrencarà la cursa oficialment, amb una contrarellotge per equips que travessarà Barcelona des del Parc del Fòrum i fins a Montjuïc. És el dia que comportarà més afectacions per a la mobilitat. La llista de vies on es tallarà el trànsit és extensa: avinguda del Litoral, carrers de Bac de Roda, Llull, Josep Pla, rambla de Guipúscoa, carrer d’Aragó, passeig de Gràcia, carrers de Mallorca, Lepant, Tarragona, plaça d’Espanya i avinguda de Maria Cristina. Principalment en sentit Besòs, la Ronda Litoral patirà talls i limitacions puntuals en accessos i sortides el mateix 4 de juliol.
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