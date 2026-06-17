III Fòrum Mediterrani
Àngel Font, director del Caixaresearch: «El Mediterrani pot ser un gran banc d’experimentació per veure la relació entre salut i clima»
Font ha explicat que l’Instituto Caixaresearch, especialitzat en immunologia, serà «competitiu» i ha nascut amb el propòsit que la ciència «arribi als pacients»
Patricia Martín
El director executiu de l’Institut Caixaresearch, Àngel Font, ha assegurat aquest dimecres que el Mediterrani, en ser una de les zones d’Europa «més calentes», pot ser un «gran banc d’experimentació per veure com evoluciona la relació entre salut i clima» i, en definitiva, «la relació de la salut de les persones amb la resta de la vida del planeta».
La seva reflexió ha tingut lloc en una conferència titulada ‘Del conocimiento compartido a la investigación de impacto’, en què ha conversat amb Albert Sáez, director general de Continguts i Relacions Institucionals de Prensa Ibérica, en el marc de la III Edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, impulsat pel grup de comunicació amb el suport de la Fundació “la Caixa”.
La xerrada ha versat, fonamentalment, sobre quina serà la tasca del pioner Institut Caixaresearch, que segons ha avançat Font ara compta amb 30 treballadors i en el futur preveu acollir-ne uns 500, dividits en 35 grups d’investigació. El Caixaresearch Institute és el primer centre d’investigació d’Espanya i Portugal i un dels primers d’Europa especialitzat íntegrament en el camp de la immunologia.
El motiu per especialitzar-se en aquest camp, segons ha detallat el seu director executiu, és que moltes malalties, des del càncer fins a les patologies neurològiques, tenen «un llenguatge comú, la immunologia, que ens cuida i quan no funciona, ens fa emmalaltir». Per això, el centre d’investigació «aprofundirà en la immunologia perquè aquest doctor que tenim dins ens ajudi a cuidar-nos», ha exemplificat.
Estabilitat i competitivitat
Font, que també és subdirector general d’investigació i beques de la Fundació "La Caixa", ha subratllat que la ciència «requereix estabilitat», per això l’institut té una planificació aprovada pel patronat de 10 anys, però també ha de ser «competitiva», per la qual cosa la previsió és que els recursos estructurals que el centre sol·liciti a la Comisión Europea, a Espanya i a altres fundacions es multipliquin. «La nostra idea és que cada euro es converteixi en dos o tres euros per a la gestió del centre».
A més, una de les motivacions fonamentals és que el nou coneixement que es generi «arribi als pacients», en forma de noves teràpies. Per a això, el propòsit és treballar amb la indústria i la propietat intel·lectual amb la finalitat que els «tractaments arribin als pacients tan aviat com sigui possible».
Així mateix, l’institut té intenció de ser un «actor global» però sense perdre de vista que està situat a Barcelona, a prop d’una frontera on «hi ha moviment de persones i, per tant, de patògens i infeccions». «Avui la salut no es pot entendre sense la salut global, connectada a la salut del planeta», ha indicat. En aquest context, és on ha llançat la reflexió que el Mediterrani, en ser una de les zones més afectades pel canvi climàtic, pot ser «un gran banc d’experimentació» sobre la relació de la salut i el clima.
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