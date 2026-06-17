¿Clients de pas o clients per sempre? L'estratègia que els negocis necessiten conèixer
Oblida't de creuar els dits esperant que la gent entri per la porta o de pregar perquè Instagram ensenyi les teves publicacions: la clau per assegurar les teves vendes mes a mes és tenir la teva pròpia llista de clients.
Víctor Pérez per a Ofèrica
El dia a dia del comerç a Catalunya està canviant a passos de gegant. Segur que ho has notat en els darrers temps: confiar únicament en els veïns que passen per davant de l'aparador o que l'algoritme d'Instagram decideixi mostrar la teva darrera publicació ja no és suficient per assegurar les vendes.
El mercat actual està saturat d’impactes visuals. De fet, els estudis de màrqueting estimen que una persona rep de mitjana més de 6.000 impactes publicitaris al dia, cosa que equival pràcticament a veure un anunci cada 15 segons.
Davant d'aquesta enorme allau d'estímuls, l'atenció dels usuaris està més dispersa que mai. En un món on tothom viu enganxat a la pantalla del mòbil, el veritable repte ja no és només que et descobreixin un dia per casualitat.
El repte actual ja no és que et descobreixin per atzar, sinó tornar a connectar amb el client quan vulguis.
La clau real rau a ser capaç de tornar a connectar amb aquest client quan tu vulguis. Tot això sense dependre de factors externs canviants ni haver de pagar a intermediaris una vegada i una altra per tornar a arribar-hi.
Aquí és on entra en joc la digitalització de veritat, la que és útil i rendible per al dia a dia d'una empresa: començar a construir i gestionar la base de dades de clients. No es tracta d'acumular noms, correus o números de telèfon en una llista sense ordre ni concert. L'objectiu és crear l'actiu estratègic més valuós del teu negoci per aconseguir que la gent torni al teu establiment una vegada i una altra.
La teva llista de contactes: el veritable motor per omplir la teva botiga física o web
Pensa per un moment que fantàstic que és no dependre de ningú per comunicar-te de forma directa amb el teu públic. Quan tens una llista de contactes sòlida, composta per persones que s'han interessat de debò pel que fas, disposes d'una línia directa i d'un canal propi.
La teva base de dades és una línia directa per activar les vendes sense esperar que entrin per la porta.
Si t’arriba una novetat exclusiva, si vols llançar una campanya especial per donar sortida a l'estoc o si necessites animar una setmana que ha començat fluixa, les regles canvien. Ja no has de creuar els dits esperant que els clients entrin per la porta de manera aleatòria; només els has d'escriure directament a ells.
Aprendre com captar registres de clients de forma intel·ligent et permet, parlar-los de tu a tu i de manera totalment personalitzada. A un client el que realment li interessa és el que passa al seu entorn més proper i a la ciutat.
Si els envies informació adaptada als seus gustos específics i a la seva zona geogràfica, la probabilitat que acabin comprant es dispara de forma notable. És la manera perfecta d'unir el món en línia amb el teu negoci de sempre, usant els avantatges d'internet per generar moviment real al teu local físic o multiplicar les visites recurrents a la botiga de la teva web.
Pla Destaca d'Oférica: captar clients locals a internet ja no és cosa de gegants
Avui dia, quan a l'entorn empresarial es parla de "captar leads", embuts de conversió o màrqueting digital, fa la sensació que és una cosa summament complexa. Sembla una alternativa caríssima o només apte per a multinacionals amb grans pressupostos.
Per sort, el màrqueting per a comerços locals ha evolucionat molt i ara hi ha opcions molt senzilles pensades per al món real. Un bon exemple és la plataforma Oférica, que ha desenvolupat el Pla Destaca precisament per ajudar els negocis de proximitat a jugar a la “lliga digital” amb eines professionals, però sense tornar-se bojos amb la tecnologia.
El Pla Destaca d'Oférica et dona visibilitat a Prensa Ibérica per captar registres locals reals.
¿Com funciona exactament aquest sistema? El Pla Destaca et dona visibilitat directa dins dels mitjans digitals i capçaleres de Prensa Ibérica, diaris locals que tenen una audiència molt elevada i que gaudeixen de la total confiança dels lectors. És el lloc ideal per deixar-se veure, just on els clients potencials consulten la informació diària.
Però el més important és que aquesta solució no es queda en un simple anunci gràfic que la gent mira de passada i oblida als pocs segons. Està dissenyat específicament per aconseguir registres reals de persones interessades en allò que vens. Tot això ho controles tu mateix des d'un panell de gestió molt intuïtiu, on pots veure les estadístiques en temps real i saber exactament quantes oportunitats comercials estàs generant a la teva ciutat.
Zero riscos: tu controles el pressupost i pagues només per resultats reals
Una de les coses que més espanta els propietaris de negocis a l'hora d'invertir en publicitat a internet és la incertesa. Hi ha una por lògica a gastar diners sense saber què rebràs a canvi.
Amb el sistema que proposa Oférica aquesta por desapareix del tot, perquè tens el control absolut de la inversió màxima i de quant de temps dura la teva campanya. Saps perfectament on va cada euro del teu pressupost perquè pagues única i exclusivament pels registres reals i efectius que se sumen a la teva base de dades.
Control total: pagues només pels contactes aconseguits i el fee mensual és gratuït fins al 31 d'agost.
Perquè fer el pas i provar-ho sigui encara més fàcil, Oférica ofereix una tarifa B2B molt clara i transparent: un fee fix de 50€ al mes més el cost per cada contacte aconseguit. I aquí ve el gran incentiu per donar l'empenta definitiva al negoci de cara a la nova temporada.
Per ajudar les empreses locals a posar-se les piles amb la base de dades abans que comenci l'època forta de tardor, el fee mensual és totalment gratuït per a les noves altes fins al proper 31 d'agost. Així pots comprovar l'efectivitat de l'eina centrant-te només en els resultats tangibles que obtens.
Agafa les regnes de les vendes i fes créixer el teu negoci a la teva ciutat
El futur dels negocis de barri i de proximitat no és intentar competir a la desesperada amb els grans gegants internacionals d'internet. La clau de la rendibilitat és combinar el tracte humà i proper de sempre amb els avantatges estratègics que ofereix el món digital.
Saber com aconseguir clients per a un negoci local a través de les teves pròpies dades t'atorga una independència tremenda. Ja no et limites a esperar de braços plegats que els consumidors entrin per la porta de casualitat, sinó que surts tu a buscar-los activament amb una proposta atractiva que els interessi en el moment idoni.
Combina el tracte proper de sempre amb l’estratègia digital per convertir clics en visites reals.
Utilitzar eines com el Pla Destaca d'Oférica et permet deixar de donar pals de cec a internet invertint a cegues. És la forma més pràctica i segura de transformar d'una vegada per totes els clics a la pantalla en visites reals al teu taulell i en clients fidels que recomanen el teu negoci a la vostra ciutat.
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