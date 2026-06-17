III Fòrum del Mediterrani
Collboni equipara la inversió pública de Barcelona a la dels Jocs Olímpics de 1992: «Som la capital del diàleg al Mediterrani»
L’alcalde ha protagonitzat l’obertura institucional de la trobada impulsada per Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa sobre els desafiaments mediterranis
FÒRUM |
Barcelona reuneix líders polítics, empresarials i acadèmics en el III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani
CONTEXT |
Els diferents rostres del Mediterrani europeu
Manuel Arenas
El protagonisme de Barcelona en el context del Mediterrani ha motivat el discurs de l’alcalde Jaume Collboni en l’obertura institucional del III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, que se celebra entre els dies 16 i 18 de juny al Museu de la Ciència CosmoCaixa de la capital catalana. La trobada, impulsada per Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa, ha servit a l’alcalde per projectar la capital catalana com a «capital del diàleg» entre les ciutats que integren l’arc mediterrani.
«Barcelona és la ciutat on el Mediterrani es pensa a si mateix. Si la Mediterrània necessita una capital per dialogar, un punt de trobada entre ciutats, aquest lloc és Barcelona des de fa 30 anys», ha afirmat l’alcalde de Barcelona.
Collboni s’ha referit a la recent culminació de la torre de Jesús de la Sagrada Família com a punt d’inflexió a partir del qual els barcelonins han «recuperat orgull i confiança». El regidor barceloní, de fet, ha equiparat la inversió pública de Barcelona davant l’horitzó 2035 amb la dels Jocs Olímpics (Jocs Olímpics) del 1992. «El projecte de transformació de Barcelona amb horitzó 2035 està mobilitzant més inversió pública que els Jocs Olímpics de 1992», ha apuntalat Collboni, que ha emfatitzat l’objectiu de «garantir el dret dels barcelonins a quedar-se a la ciutat, especialment dels joves».
Aquest III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani ha convertit la capital catalana en punt de trobada de responsables polítics, representants institucionals, directius empresarials, acadèmics, científics i experts internacionals per debatre sobre els grans desafiaments econòmics i socials de l’arc mediterrani. Les jornades recullen les conclusions de vuit consells temàtics que han liderat al llarg de l’any capçaleres de Prensa Ibérica.
Després de les edicions celebrades a València i Màlaga, el fòrum se celebra a Barcelona sota el lema ‘Un mar de compromisos’, una declaració d’intencions amb què la trobada aspira a fer un pas més enllà del diagnòstic dels problemes compartits pels territoris mediterranis i avançar cap a propostes concretes i aliances capaces de traduir-se en projectes amb impacte real.
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