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Accident

Dos adolescents ferits greus a la Granada en esfondrar-se la teulada d'una nau on s'havien enfilat

Els menors van precipitar-se d'una altura de vuit metres

Dues ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques.

Dues ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques. / Ferran Nadeu / EPC

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ACN

La Granada

Un noi i una noia menors d'edat han resultat ferits en estat greu a la Granada (Alt Penedès) després de caure de la teulada d'una nau on s'havien enfilat. Els fets van passar ahir dimarts a la tarda al carrer Poeta Josep Maria Font. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de vuit metres. El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís prop de les 19 h i al lloc del succés es van desplaçar quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada per carretera a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat, segons detallen fonts consultades per l'ACN.

També van intervenir els Mossos d'Esquadra, mentre que els Bombers de la Generalitat van anar al lloc dels fets, però no van haver d'actuar perquè les víctimes no estaven atrapades.

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