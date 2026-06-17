El Gremi de Restauració denuncia 30 ‘mercaurants’
L’hostaleria demana a l’Ajuntament que intervingui als súpers que instal·len zones per menjar i als forns de degustació per incomplir la normativa.
Patricia Castán
La creixent oferta d’espais on esmorzar, menjar o prendre alguna cosa de forma informal, com les zones de degustació de fleques i supermercats, suposa una "competència" que pot "enfonsar" l’hostaleria de Barcelona, que afronta regulacions i inspeccions més estrictes i, per tant, costos més alts. Amb aquest argument, el Gremi de Restauració va anunciar ahir una nova denúncia administrativa contra 50 forns "incomplidors" de la normativa i, per primera vegada, contra 30 mercaurants al considerar que s’emplacen en un espai prohibit en les ordenances de comerç alimentari de la ciutat. Van advertir que si l’Ajuntament "continua sense sancionar" els infractors, portaran els dos temes a la fiscalia.La creixent oferta d’espais on menjar, esmorzar o prendre alguna cosa informalment, com les zones de degustació de fleques i supermercats suposen una "competència" que pot "enfonsar" l’hostaleria de Barcelona, que afronta regulacions i inspeccions molt més estrictes i, per tant, costos més alts. Amb aquest argument el Gremi de Restauració ha anunciat aquest dimarts una nova denúncia administrativa contra 50 forns "incomplidors" de la normativa i, per primera vegada, contra 30 ‘mercaurants’ (supermercats amb zones per menjar) al considerar que s’emplacen en un espai prohibit expressament en les ordenances de comerç alimentari de la ciutat (entre les caixes de cobrament i els accessos als establiments). Han advertit que si l’ajuntament "continua sense sancionar" els infractors, portaran els dos temes a la fiscalia. Per la seva banda, el consistori va assegurar que "analitzarà les denúncies i es farà la valoració i actuació corresponent, tenint en compte el marc legal que aplica".
En el cas dels mercaurants, totes les denúncies són per a súpers de Mercadona, on aquest servei és habitual. Van assegurar que ben aviat faran públiques altres marques amb la mateixa pràctica "no permesa", que també seran denunciades davant el consistori. "No són zones de descans", amb taules i cadires, sinó que ofereixen coberts, tovallons i fins i tot microones.En concret, en el cas dels ‘mercaurants’ totes les denúncies són per a supers de Mercadona, on aquest servei ja és habitual. Però han assegurat que ben aviat faran públiques altres marques que realitzen la mateixa pràctica "no permesa", i que també seran denunciades davant l’ajuntament. "No són zones de descans", amb taules i cadires, sinó que ofereixen coberts, tovallons i fins i tot microones, recullen en les seves anàlisis.
La patronal barcelonina alerta des del 2019 del boom de les fleques amb degustació, que en molts casos no compleixen la normativa vigent, i ha impulsat denúncies davant l’Administració. El seu director, Roger Pallarols, va lamentar que van tardar quatre anys a obtenir la primera resposta per part del consistori. El gremi va augmentar la pressió el 2024 amb un centenar més de denúncies, a les quals se’n van sumar 82 el 2025, preocupats per l’avenç d’aquest tipus de negoci que suposa "intrusisme professional" en l’hostaleria. El novembre passat, Barcelona comptava amb 657 negocis de fleca amb degustació.La patronal barcelonina porta des del 2019 alertant del ‘boom’ de les fleques amb degustació, que en molts casos segons les seves comprovacions incompleixen la normativa vigent, i iniciant les denúncies davant l’administració. El seu director, Roger Pallarols, ha lamentat avui que van tardar quatre anys a obtenir la primera resposta per part del consistori. El gremi va augmentar la pressió el 2024 amb un centenar més de denúncies, a les quals se’n van sumar 82 el 2025, preocupats per l’avenç d’aquest tipus de negoci que segons el seu parer suposa "intrusisme professional" en l’hostaleria. El novembre passat Barcelona comptava amb 657 negocis de fleca amb degustació.
Davant la falta d’informació municipal, l’entitat va optar per accedir mitjançant el portal de transparència a les xifres del districte de l’Eixample. Amb "informació parcial" ha pogut conèixer els expedients oberts contra 22 fleques amb degustació denunciades per la patronal, on la inspecció municipal va detectar 57 infraccions.Davant la falta d’informació municipal respecte a inspeccions, segons Pallarols, l’entitat va optar recentment per accedir mitjançant el portal de transparència a les xifres del districte de l’Eixample, que copa bona part de l’oferta. Amb "informació parcial" ha pogut conèixer els expedients oberts contra 22 fleques amb degustació que van ser denunciades per la patronal, on la inspecció municipal va detectar 57 infraccions. En 21 dels 22 locals inspeccionats s’incomplia la superfície màxima permesa per a la degustació (20 m²) i també s’hi detectava excés d’aforament. En 16 casos es venien begudes alcohòliques i en 12 locals es despatxaven "productes d’altres especialitats i, per tant, no permesos". "No hi ha cap cas en què tot estigués en regla", va clamar.En concret, a 21 locals (de 22) s’incomplia la superfície màxima que es pot destinar a la degustació (20 m2) i, per tant, hi havia excés d’aforament. A 16, es venien begudes alcohòliques. I a 12 locals es despatxaven "productes altres especialitats i, per tant, no permesos", ha relatat. "No hi ha un sol cas en què es trobés tot en regla", ha clamat.
Regulació més laxa
El fet que irrita el col·lectiu de restauradors és que, malgrat confirmar les infraccions, "l’Ajuntament no hauria iniciat cap procediment sancionador". Segons Pallarols, només se’ls requereix per reparar aquestes qüestions. El gremi reclama que la intensitat d’inspeccions i sancions sigui la mateixa que en la restauració.El que irrita el col·lectiu de restauradors és que malgrat confirmar les infraccions, "l’ajuntament no hauria iniciat cap tipus de procediment sancionador" ni impost multes. Segons Pallarols, només se’ls requereix per reparar aquestes qüestions. I el gremi exigeix que la intensitat sancionadora i d’inspeccions sigui com la que viu la restauració. L’Ajuntament encara no ha facilitat dades que repliquin aquestes acusacions. Els hotelers denuncien una competència deslleial, ja que consideren que la normativa és més laxa en els serveis de degustació en matèria d’accessibilitat i seguretat, i suposa una clara diferència de costos laborals.
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