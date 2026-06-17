L’executat a Balmes controlava l’entrada de cocaïna al port d’Anvers
La policia sospita que l’home, d’origen serbi, s’amagava a Barcelona després que les autoritats belgues ordenessin detenir-lo.
Germán González
La investigació per l’execució d’un ciutadà serbi dimecres al matí al carrer de Balmes de Barcelona continua avançant. Després d’aconseguir identificar la víctima, que utilitzava diversos passaports falsos, els Mossos d’Esquadra han pogut saber que estava buscat per les autoritats belgues per la seva presumpta participació en el tràfic de grans quantitats de cocaïna des de Sud-amèrica a Europa a través del port d’Anvers.
Per aquesta raó, Bèlgica havia emès una ordre de crida i cerca contra aquest individu que se sospita que estava amagat a Barcelona. Fins i tot havia utilitzat un dels seus diferents passaports falsos (d’un país sud-americà, en el qual figuraven un nom, un domicili i una nacionalitat fictícia) per aconseguir allotjament en una zona residencial d’una localitat de l’àrea metropolitana. Quan va ser assassinat, al costat de la comissaria de la Policia Nacional del carrer de Balmes, anava indocumentat i portava roba esportiva, ja que tornava del gimnàs, segons diverses fonts. Els investigadors han interrogat el seu entorn, ja que feia mesos que el sospitós residia a l’àrea de Barcelona i havia establert contactes amb persones relacionades amb el món de l’esport.
En concret, la policia vol saber com va acabar amagat a Barcelona i si tenia previst fer algun negoci a la ciutat, aprofitant les màfies balcàniques que operen al port i es dediquen al tràfic de cocaïna. Precisament, diversos mitjans de comunicació belgues assenyalen que el sospitós seria "un membre d’alt rang d’un càrtel balcànic" vinculat amb el narcotràfic i que va ser detectat a partir que la policia de Bèlgica intervingués una aplicació de missatgeria instantània utilitzada pels delinqüents.
A més, les informacions apunten que la víctima pertanyia a un grup organitzat balcànic amb vincles amb la màfia d’origen àrab establerta a Bèlgica, que s’encarregaria d’accedir a la droga del port abans que es buidessin els contenidors procedents de Sud-amèrica.
D’altra banda, els Mossos continuen buscant el pistoler, que va disparar molt a prop de la víctima i després va escapar corrent. Va deixar l’arma, el telèfon mòbil i un casc de ciclista en una parada d’autobús pròxima i va desaparèixer. Els investigadors tenen imatges de la cara del sospitós captades per les càmeres de seguretat de la comissaria de la Policia Nacional i les han distribuït entre diversos cossos de seguretat, tant estatals com internacionals, per mirar d’aconseguir identificar-lo.
"Violència extrema"
En aquest sentit, fonts dels Mossos d’Esquadra assenyalen que Europa ha superat Amèrica del Nord com el principal mercat del destí mundial de cocaïna i que el 98% de les confiscacions d’aquesta droga que es produeixen per part de la policia es reparteixen entre ports espanyols, belgues i holandesos. A més, van indicar que hi ha una sobresaturació d’aquesta substància, per la qual cosa l’oferta s’ha disparat a un preu més baix. Per aquest motiu, la competència entre els traficants és cada vegada més "brutal" i s’arriba a casos de "violència extrema", com les execucions registrades a Barcelona les últimes setmanes.
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Presó comunicada i sense fiança per als dos detinguts pel crim de la Baells
- Ha mort Leo Boixader, qui va ser bibliotecària de Berga durant 35 anys
- El Puig-reig remunta el derbi i és nou equip de Primera Catalana