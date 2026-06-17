Les víctimes de pederàstia titllen de "fracàs" la visita del Papa
Reparació Integral Ja creu que Lleó XIV "ha donat l’esquena" als abusos a Montserrat al preferir reunir-se amb Bad Bunny abans que amb els afectats.
Patricia Martín
El portaveu de la plataforma Reparació Integral Ja (RIYA), Miguel Hurtado, el primer denunciant del cas d’abusos a Montserrat, va qualificar ahir la recent visita del papa Lleó XIV a Espanya d’"autèntic fracàs". Segons el seu parer, que el Pontífex "evités reunir-se amb les víctimes" de l’abadia, "la zona zero de la pederàstia clerical de Catalunya", i optés per rebre figures de l’espectacle com el porto-riqueny Bad Bunny "demostra que la màxima autoritat moral del Vaticà ha donat l’esquena a les víctimes".
A més, el fet que el Pontífex instés els bisbes a actuar davant "la plaga" dels abusos sexuals demostra, segons Hurtado, que "continua sent una ferida en carn viva". El problema, va continuar, és que mentre la societat civil "demana veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició", l’agenda de Lleó XIV "es va centrar en l’escenificació diplomàtica", amb referència a la reunió que va mantenir a Madrid a porta tancada amb sis víctimes i al missatge que va traslladar a la Conferència Episcopal sobre la necessitat de respondre a aquesta problemàtica. No obstant, en la seva visita a l’Abadia de Montserrat, no va fer cap referència a la pederàstia eclesial.
Hurtado va reclamar, a més, davant la Porta dels Lleons del Congrés, que, ara que la visita del Papa ha acabat, es "desbloquegi" la llei que promou la imprescriptibilitat dels delictes sexuals sobre menors. Segons la seva opinió, ha quedat paralitzada per "no incomodar" el Pontífex. Davant d’això, l’activista va demanar, davant els mitjans, una reunió urgent amb el ministre de Justícia, Félix Bolaños, per demanar-li que "convoqui la ponència" sobre la norma "de manera urgent", de manera que la llei pugui ser aprovada al setembre, "evitant així que decaigui per una possible convocatòria electoral".
Compareixença
Així mateix, va reclamar als partits polítics que al seu torn demanin la compareixença del ministre perquè expliqui "els motius tècnics i polítics que justifiquen la paràlisi" de l’anomenada llei de dret al temps. Pel que fa a això, ERC i Podem ja han presentat la sol·licitud i Junts també preveu reclamar les explicacions ministerials.
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