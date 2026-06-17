Hipòtesi sota estudi
La ciència estudia si els nous medicaments per perdre pes de la família Ozempic podrien reduir el risc d’addiccions i conductes violentes
Un estudi de la Rutgers University suggereix que els fàrmacs basats en agonistes del receptor GLP-1 podrien modular els sistemes de recompensa del cervell i debilitar els incentius per consumir substàncies o cometre gestos impulsius
Més enllà d’Ozempic: la tercera generació de fàrmacs contra l’obesitat millorarà la pèrdua de pes i les malalties associades
Valentina Raffio
Els medicaments de nova generació per tractar la diabetis i l’obesitat, a diferència dels seus predecessors o de molts altres fàrmacs que avui dia es dispensen a les farmàcies, han sigut dissenyats per actuar directament sobre òrgans com el cervell i canviar, en part, la seva activitat normal. Aquest mecanisme d’acció s’ha demostrat útil per reduir els senyals cerebrals relacionats amb la gana i, paral·lelament, augmentar la sensació de sacietat. Però no només. Cada vegada són més estudis els que indaguen en si, a més d’aquests efectes, aquests fàrmacs podrien estar influint en els circuits cerebrals implicats en la recompensa, la impulsivitat i la presa de decisions. Un estudi recent de la Rutgers University suggereix que, en determinats casos, fàrmacs com Ozempic o Wegovy podrien reduir el risc de conductes impulsives, de consum d’alcohol i substàncies i, en general, de conductes potencialment violentes.
El treball, publicat aquest dimecres a la revista científica ‘Criminology’, s’ha centrat en l’anàlisi de dades recopilades després d’entrevistar més de 7.500 adults als Estats Units sobre el seu estat de salut i la seva relació amb conductes impulsives, consum d’alcohol i comportaments violents. D’aquests, almenys 821 van informar que prenien o havien pres medicaments com Ozempic per perdre pes. L’anàlisi de les seves enquestes va revelar que les persones que estaven en tractament amb aquests fàrmacs mostraven una millor taxa de conductes violentes. L’associació entre impulsivitat i conductes violentes va ser aproximadament un 62% més feble en els pacients que afirmaven estar en tractament, mentre que la relació entre consum d’alcohol i violència es va reduir entorn d’un 52% en el seu grup.
Segons expliquen els autors d’aquest treball, una possible explicació a aquest fenomen té a veure amb com aquests fàrmacs actuen sobre el cervell. Els científics plantegen que els agonistes del receptor GLP-1 podrien estar influint en els sistemes cerebrals de recompensa i en els circuits relacionats amb el control d’impulsos i la regulació de l’estrès, modulant la intensitat amb què s’activen les respostes automàtiques davant estímuls com la frustració, el consum d’alcohol o situacions d’alta càrrega emocional. En aquest sentit, afirmen els experts, aquests medicaments no servirien per eliminar la impulsivitat en si mateixa, però sí per debilitar el salt entre l’impuls inicial i la conducta final. Com una teràpia psicològica ben enfocada.
«Aquests medicaments podrien funcionar com una teràpia cognitivoconductual centrada a debilitar el camí que va de l’impuls a l’acció en lloc d’eliminar la impulsivitat en si mateixa»
L’autor principal d’aquest treball, Christopher Thomas, afirma que ara mateix es treballa amb la hipòtesi que «aquests medicaments podrien funcionar com una teràpia cognitivoconductual centrada a «debilitar el camí que va de l’impuls a l’acció en lloc d’eliminar la impulsivitat en si mateixa». I que tot i que per ara encara estem lluny de tenir una resposta definitiva, val la pena continuar endinsant-se en aquest tipus d’estudis. «A mesura que els medicaments GLP-1 es generalitzen, comprendre’n els efectes conductuals més amplis es converteix en una important qüestió de salut pública que requereix un estudi acurat», afirma, en aquesta mateixa línia, Daniel C. Semenza, coautor del treball i especialista de la Universitat de Rutgers.
En els últims anys, arran del ‘boom’ d’aquests medicaments, centres d’investigació de tot el món han començat a estudiar els «múltiples beneficis» que podrien tenir per a la salut. Entre aquests, la reducció de risc d’addiccions. Els resultats obtinguts fins ara, procedents tant d’estudis en animals com de grans anàlisis observacionals en humans, indiquen que aquests medicaments podrien estar actuant sobre el sistema de recompensa cerebral reduint el «valor» que el cervell assigna a aquestes substàncies i, així, produint una reducció del desig de consum i la probabilitat de recaiguda o escalada de l’ús. Alguns estudis han trobat associacions entre l’ús d’aquests fàrmacs i menors taxes de sobredosi, hospitalitzacions relacionades amb drogues i fins i tot mortalitat per consum de substàncies. També hi ha treballs que suggereixen que també podrien reduir el risc de desenvolupar nous trastorns per ús d’alcohol, opioides o nicotina.
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