Conflicte a l’escola catalana
Niubó s’obre a «escoltar» la comunitat educativa més enllà de la taula sindical i anuncia un nou «canal» per abordar el malestar
La consellera d’Educació i FP ha explicat al Parlament que obrirà «un nou canal» que permeti una deliberació pública «calmada i serena» sobre com millorar el sistema educatiu català
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Helena López
La consellera d’Educació i Formació Professional (FP), Esther Niubó, ha anunciat aquest dimecres en el ple del Parlament la seva intenció d’«escoltar el conjunt de centres educatius que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el model educatiu i el seu funcionament». Ho farà, segons ha assegurat, obrint un «nou canal» que permeti a la conselleriaescoltar i ordenar el malestar per poder canalitzar-lo»; a través d’una «deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu».
En la mateixa intervenció, Niubó ha assegurat que, més enllà de la «necessària taula sindical», hi ha un malestar de fons sobre el funcionament del sistema educatiu que «no s’esgota a la taula sectorial», per la qual cosa fa falta «un debat públic, ampli, serè i constructiu». «El sistema educatiu necessita més capacitat d’escolta, necessita reflexió i confiança», ha proclamat, i ha afegit que la confiança «es construeix posant més recursos en el sistema educatiu». «No ens trobaran negant els problemes, ni alimentant la confrontació, sinó millorant el sistema i recuperant la confiança del sistema educatiu», ha conclòs.
Curs «especialment exigent»
Amb aquest anunci Niubó ha volgut tancar un curs que ha definit com a «especialment exigent», i que, als seus ulls, ha estat marcat per un «compromís històric del govern per enfortir el sistema educatiu, per reconèixer la professió docent, per reconèixer la qualitat de l’atenció educativa i per acompanyar millor els centres». Una cosa que, segons el seu relat, han fet de dues maneres. D’una banda, amb un pressupost que incrementa el 25% la inversió educativa –una cosa que considera «una gran mostra de la prioritat que representa l’escola pública per a aquest Govern»–, i, d’altra banda, «arribant a acords amb organitzacions sindicals en el marc de la taula després de mesos de diàleg».
Acords –que no ha firmat USTEC, sindicat majoritari– que, a ulls de Niubó, «contribueixen a una millora de les condicions laborals i retributives dels docents i del personal d’atenció educativa després de 25 anys de congelació» i «millores a l’escola inclusiva, que es concretarà amb més de 1.700 professionals el curs vinent i també de reducció progressiva de ràtios, entre altres millores».
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