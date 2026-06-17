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El pare investigat per maltractar un nadó a Barcelona demana sortir de la presó

Indica que els familiars ja han prestat testimoni i que, per tant, no els pot influir

El progenitor es troba intern a Brians 1

El progenitor es troba intern a Brians 1 / ARXIU/EUROPA PRESS

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ACN

Barcelona

El pare investigat pels suposats maltractaments al seu fill de pocs mesos a Barcelona ha demanat poder sortir de la presó on roman de forma preventiva des que va declarar davant de l'instructor del cas, segons ha explicat a l'ACN la defensa de l'home. El nadó va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron el 16 de març i el pare està privat de llibertat des de quatre dies més tard.

Ara ha presentat un escrit davant del tribunal d'instància recordant que ja s'ha pres declaració als familiars i que, per tant, no els pot influir, argument que s'havia esgrimit per denegar-li la petició en una altra ocasió que ho havia demanat. La mare del nadó també havia ingressat a la presó, però va sortir en llibertat a principis de maig.

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