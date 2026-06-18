Aixequen els confinaments de Talavera i Ribera d'Ondara un cop estabilitzat el foc agrícola
Els Bombers confien poder controlar l'incendi entre la nit i la matinada
ACN
Protecció Civil ha aixecat els confinaments del municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, que li pertanyen, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera, un cop s'ha estabilitzat el foc agrícola que ha cremat 60 hectàrees en aquest últim municipi de la Segarra. Un cop estabilitzat el foc, el cos d'emergències continuarà actuant amb la previsió de controlar-lo entre la nit i la matinada. L'inspector cap de suport dels Bombers, Claudi Gallardo, ha explicat a l'ACN que el foc era previsible tenint en compte les condicions climàtiques de la jornada i ha indicat que el dispositiu d'extinció anirà minvant a mesura que les flames vagin baixant d'intensitat.
Gallardo ha explicat a l'ACN que no hi ha hagut en cap moment la sensació que el foc es pogués escapar de la capacitat d'extinció dels Bombers. L'anàlisi diària del terreny ja indicava que aquest dimecres hi podia haver un foc d'aquest tipus "amb potencial per a un centenar d'hectàrees". L'actuació ràpida i contundent dels Bombers, que han destinat 60 dotacions, 12 de les quals aèries, i més de 200 efectius a la zona han permès estabilitzar el foc en quatre hores.
En un primer moment s'havia indicat el tall de la carretera A-2 entre Jorba i Cervera, però finalment el Servei Català de Trànsit ha indicat que la interrupció no s'ha produït.
Antoni Puig, un veí de la zona de 78 anys Sant Antolí i Vilanova, un nucli de Ribera d'Ondara de poc més de 130 habitants, ha explicat a l'ACN que un foc com aquest "no l'havia vist mai en tots aquests anys". Ha explicat que era al bar quan ha vist "una columna de fum molt forta" que ha fet pensar a ell i als seus companys que el foc "era a prop".
Després ha agafat el cotxe i per anar fins on es pensava que podia ser, però "ja estava tot ple de fum" i no ha pogut saber "ni d'on venia ni res". Després, explica que "en pocs moments" la zona ha quedat col·lapsada amb el dispositiu de Bombers, i afirma que "gràcies a això s'ha pogut controlar i no hi ha hagut cap desgràcia personal".
Entre els afectats pel foc hi ha Ramon Farré, veí de Pallerols i propietari d'una explotació ramadera situada molt a prop del perímetre de l'incendi. Farré ha explicat a l'ACN que es trobava treballant a uns set o vuit quilòmetres de distància quan ha vist una gran columna de fum. Quan ha arribat a la granja, les flames ja havien arribat a les seves instal·lacions, però han pogut treure a temps els corders d'una nau que s'havia incendiat. "Els hem pogut salvar tots", ha assegurat.
Les flames, però, han afectat la coberta d'una de les naus, i han cremat un femer i una pila de bales de civada emmagatzemades a la finca. A més, també han quedat afectades diverses parcel·les agrícoles dels voltants. El ramader ha recordat que fa pocs dies ja es va declarar un altre incendi en un punt proper i ha lamentat que els focs s'estiguin convertint en una situació habitual durant els mesos de calor. "Últimament, és el pa de cada dia que hi ha foc", ha afirmat.
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