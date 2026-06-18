emergència climàtica
Barcelona estrena 75 nous espais públics d’ombra
L’Ajuntament instal·larà estructures per mitigar la calor al passeig Marítim el 2027 i retardarà la posada en marxa de les del Born i el Portal de l’Àngel fins al 2028.
ALMA Rodelgo
Barcelona estrenarà aquest estiu 75 estructures per proporcionar ombra estacional a diferents espais públics, en el marc del programa Ombres, que va ser llançat fa tres anys. En aquest sentit, l’alcalde Jaume Collboni va detallar el desplegament en 38 àrees de joc, 21 espais de ciutat i 16 patis escolars. "És com si instal·léssim un gran para-sol a la ciutat, equivalent a dos camps de futbol", va afirmar Collboni en la presentació del pla, ahir als jardins de Màlaga, situats al districte de Sants-Montjuïc.
Amb les noves 75 instal·lacions, la ciutat aspira a arribar a més de 200 nous espais d’ombra quan acabi el mandat, el maig del 2027. L’objectiu, apunta el consistori, és adaptar l’espai públic a les noves condicions climàtiques i millorar el confort tèrmic, per protegir especialment la salut dels col·lectius més vulnerables davant de la calor. "Tenir ombra significa tenir espai públic", va argumentar Collboni.
Alguns dels espais més representatius són la plaça de Joanic i la plaça interior de la Sedeta (Gràcia), el parc de les Rieres d’Horta (Horta-Guinardó), la plaça del 25 de Novembre, davant l’estació del metro de La Pau (Sant Martí), la plaça de la Marina de Sants (Sants-Montjuïc) i la plaça del Doctor Duran i Reynals, al costat de l’Hospital Clínic (Eixample).
Pressupost d’11 milions
El programa, que preveu crear més de 40.000 metres quadrats de superfície que estigui ombrejada, compta amb un pressupost global d’11 milions d’euros. És una de les línies d’actuació del Pla Clima, que inclou també la xarxa de refugis climàtics, els jocs d’aigua, la climatització d’escoles o l’activació dels serveis socials en cas d’onada de calor. La ciutat de Barcelona, a més, compta amb més de 1.740 fonts d’aigua potable a la via pública.
El govern municipal també va anunciar que ja s’han resolt els concursos públics convocats per al passeig Marítim, la plaça Comercial i el Portal de l’Àngel. A diferència dels tendals estandarditzats per a jocs infantils, aquests tres espais emblemàtics tindran estructures d’ombra dissenyades a mida, perquè s’integrin millor en el paisatge i siguin més fàcils de muntar i desmuntar. Les tres propostes sumen un total de 5.000 metres quadrats d’ombra i un pressupost de 2,3 milions d’euros.
L’espai d’ombra del passeig Marítim s’instal·larà durant el juny de l’any que ve, com ja estava previst inicialment, mentre que el de la plaça Comercial passa al maig del 2028. El del Portal de l’Àngel arribarà en algun moment de 2028, tenint en compte "certa complexitat" que suposa el projecte per la presència d’edificis protegits patrimonialment.
El disseny triat davant les platges són dos mòduls amb columnes i teles que proven d’evocar un paisatge de dunes litoral per generar ombra contínua que protegeixi el vianant sense tapar les vistes del mar. En canvi, el disseny de la plaça Comercial inclou teles de forma romboïdal, inspirades en els motius geomètrics de la façana de l’antic mercat del Born.
Mòduls hexagonals
Les columnes de metall a què es lligaran les teles tindran com a base uns bancs de formigó, de manera que no calgui alterar el paviment. El Portal de l’Àngel tindrà una estructura més lleugera, amb mòduls hexagonals inspirats en la rajola de Gaudí i subjectes a les façanes.
"És evident que la calor ha arribat per quedar-se", va dir l’alcalde, i va afegir que el repte no només afecta Barcelona, sinó també totes les grans urbs del món. Per això, va reivindicar el pla municipal d’ombres com un dels més importants i innovadors del consistori, a l’institucionalitzar una política fins ara "gairebé inexistent". Davant els negacionistes del canvi climàtic, va indicar, les polítiques climàtiques barcelonines premen l’accelerador.
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