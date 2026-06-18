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contaminació

Catalunya aprova la llei per erradicar dos milions de tones d’amiant

Els afectats celebren el pas endavant i reclamen agilitat a l’hora de redactar el reglament previ a la seva aplicació. La normativa preveu multes de 100.000 euros.

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Guillem Costa

Barcelona

L’erradicació de l’amiant s’ha convertit en un dels pocs consensos veritablement amplis del Parlament. La Cambra catalana va viure ahir una nova jornada, i ja en van unes quantes, d’avenç en la lluita contra un material tòxic que des de fa dècades s’acumula en edificis, instal·lacions i espais públics i privats de Catalunya i que suposa una amenaça per a la salut. L’aprovació definitiva de la llei suposa també una victòria molt esperada per a les víctimes, les seves famílies i les entitats que fa anys que reclamen aquesta normativa i que ahir van celebrar aquest pas endavant (encara no es tracta de l’últim) per eliminar l’asbest.

La Cambra catalana va aprovar el gruix de la llei amb el recolzament de tots els grups parlamentaris, tot i que Vox i el PP es van abstenir en alguns punts concrets. El text fixa un full de ruta per identificar, gestionar i retirar progressivament el fibrociment i altres materials amb amiant. Però a més, obliga el Govern a crear un marc comú d’actuació que implicarà no només l’Administració, sinó també empreses, propietaris i ciutadania.

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L’absència d’aquest marc és el motiu pel qual la normativa, que inclou sancions de fins a 100.000 euros, encara no entrarà en vigor, de facto, de manera imminent. Per aplicar la llei, l’Executiu català té un any de marge.

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