Previsió. Episodi tòrrid
Catalunya fa el primer avís per onada de calor de l’any
Valentina Raffio
Per primer cop des de començament d’any, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per altes temperatures per l’arribada de la primera onada de calor de l’estiu. Els models apunten que l’episodi arrencarà diumenge i es mantindrà fins com a mínim dimarts, si bé hi ha la possibilitat que s’allargui més. A Catalunya s’espera una pujada dràstica dels termòmetres a tot el territori i màximes especialment altes en zones de l’interior, on podrien fins i tot vorejar-se els 40 graus. De moment, tot apunta que aquest episodi serà especialment intens. I és per això que, segons recorden els especialistes, es poden reforçar tots els protocols per protegir la població de la calor i, sobretot, els col·lectius més vulnerables per les altes temperatures.
Tot apunta que en tan sols uns dies viurem la primera gran onada de calor de l’estiu. Ja al maig es va registrar un episodi d’altes temperatures que es va allargar durant diverses setmanes però que, almenys en el cas d’Espanya, mai va arribar a complir els requisits tècnics per etiquetar-se com a onada de calor. Aleshores es van arribar a pujades de fins a 15 graus respecte als valors habituals per a l’època, es van superar valors per sobre dels 40 graus en diversos punts del país i es van batre desenes de rècords de temperatura.
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