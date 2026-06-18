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Guardó

Christina Koch, distingida amb el Princesa d’Astúries de la Concòrdia

L’astronauta Christina Koch. | PREMI PRÍNCEP D’ASTÚRIES / EFE

L’astronauta Christina Koch. | PREMI PRÍNCEP D’ASTÚRIES / EFE

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Chus Neira

Oviedo

L’astronauta nord-americana Christina Koch, primera dona a viatjar al voltant de la Lluna com a tripulant de la missió Artemis II, ha sigut distingida amb el premi Princesa d’Astúries de la Concòrdia 2026. El guardó, l’últim dels vuit que concedeix cada any la fundació, tanca la nòmina d’aquest any amb una figura que condensa en la seva trajectòria algunes de les fites recents de l’exploració espacial i, per tant, una de les imatges més visibles de l’avenç de les dones en l’àmbit científic i tecnològic.

La sentència es va fer pública ahir, a les dotze del migdia, al saló Covadonga de l’Hotel de la Reconquista d’Oviedo, on el jurat –presidit pel president del Principat, Adrián Barbón– havia iniciat les deliberacions la tarda anterior.

Figura pionera

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L’elecció de Koch posa el focus en un terreny en què les dones continuen sent minoria i en què ella mateixa ha sigut pionera i una veu molt activa. Formada en aules de ciències on sovint era una de les poques alumnes, l’astronauta ha reivindicat el valor de les fites de gènere que ha protagonitzat. L’octubre del 2019, al costat de Jessica Meir, va completar la primera caminada espacial feta exclusivament per dones: "Molta gent treu motivació d’històries inspiradores protagonitzades per persones que s’assemblen a elles, i crec que és una part important de la història que cal explicar", va afirmar llavors.

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