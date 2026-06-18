III Fòrum del Mediterrani
Francesc Torralba, catedràtic d’Ètica i Filosofia: «El classisme, el racisme i la xenofòbia són incompatibles amb l’humanisme»
L’expert ha destacat el caràcter mediterrani del concepte que reivindica la dignitat, la igualtat i la llibertat humanes a tothom sense distinció
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Pau Lizana Manuel
El catedràtic d’Ètica i Filosofia de la Universitat Ramon Llull, Francesc Torralba, ha reivindicat aquest dijous el Mediterrani com una de les regions destacades en el naixement de l’humanisme. El professor ha assenyalat Atenes i Jerusalem com els dos bressols d’aquest corrent de pensament, que, segons ha explicat, té la seva idea essencial en la dignitat «inherent» de la persona, amb independència de tota circumstància que l’envolti. És per això que per a l’expert, «el classisme, el racisme, la xenofòbia –i tants altres ‘ismes’–, són incompatible amb l’humanisme». Així ho ha relatat en la conferència que ha obert l’última jornada del III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, organitzat per Prensa Ibérica.
El filòsof ha agraït que en un simposi sobre el Mediterrani s’hagi comptat amb algú del seu gremi i ha reivindicat la necessitat que els valors d’aquest humanisme del Mediterrani siguin transmesos a les pròximes generacions. «Moltes vegades oblidem que va néixer aquí i que després va ser traslladat a tants altres llocs», ha assegurat Torralba. El catedràtic ha reivindicat també que, més enllà d’Atenes i Jerusalem, l’humanisme del ‘Mare Nostrum’ han passat per ciutats de tot l’arc. Així, ha reivindicat les figures dels Medici, a Florència; de Sant Agustí d’Hipona, a la ciutat nord-africana de Tagaste; la de Juan Luis Vives a València o la de María Zambra, de Màlaga.
L’arrel de totes aquestes filosofies sempre va ser la dignitat, tot i que Torralba també ha destacat dos vèrtexs claus més del concepte: la igualtat i la llibertat. El catedràtic ha exposat que, moltes vegades, els equilibris entre aquestes idees no sempre és senzilla, i que la filosofia i el pensament mundial entorn de l’humanisme han anat fent «funambulisme» entre els tres conceptes. «L’humanisme marxista del segle XX ho va centrar tot en la igualtat, i res en la llibertat», ha reflexionat. La llibertat, precisament, ha sigut una de les idees que més ha volgut remarcar i reivindicar com una cosa intrínseca del Mediterrani: «És un espai de llibertat gràcies a l’humanisme».
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