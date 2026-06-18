política municipal
L’Ajuntament pausa la compra del Centre de la Vila
Barcelona reclama temps per decidir si aborda l’adquisició del centre comercial, que no va trobar comprador en la subhasta de l’Estat.
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona no abordarà ara per ara la compra del centre comercial El Centre de la Vila, després de no trobar compradors en la subhasta de l’empresa estatal Mercasa. El tinent d’alcaldia d’Economia, Jordi Valls, ahir no va descartar de ple que el consistori s’agenciï l’immoble, però va emfatitzar que porta a la vegada "extraordinàries dificultats i riscos" a causa del greu deteriorament que arrossega. En una compareixença a instàncies de Barcelona en Comú en la comissió municipal d’Economia, el regidor del PSC va estimar que l’adquisició i la reforma de l’immoble podrien suposar un cost de 40 milions per a les arques municipals en cas de quedar-se amb la propietat.
"No és una operació petita", va advertir Valls, que va detallar que només compta amb 35 establiments oberts dels 83 de què disposa en una superfície de 19.000 metres quadrats. També va recordar que El Centre de la Vila va començar valorant-se en 80 milions i ha anat devaluant-se, sense que cap aspirant hagi presentat una oferta per un valor de 18 a 27 milions, la franja en què l’Estat el va taxar per mirar de traspassar-lo. "En el dia d’avui, no val 18 milions", va emfatitzar.
"Negociarem i parlarem, però el que no hem de fer és pagar preus que no toquen", va brandir Valls. "La situació que el centre pateix és preocupant –va avaluar–. És una inversió d’alta complexitat, respon a un model comercial dels anys 90 que, en el dia d’avui, ja no existeix; la composició arquitectònica requerirà moltes reformes i l’aparcament travessa moltes dificultats. Parlem de 25 a 30 milions per fer-hi alguna cosa" .
Pressió de l’oposició
L’oposició va apressar el govern municipal a moure fitxa. Els partits van recalcar que les instal·lacions estan descuidades i el mal estat comporta perjudicis per als residents a la Vila Olímpica. "Les peces centrals d’un barri no poden quedar abandonades fins que siguin rendibles", va apuntar la regidora Tània Corrons (BComú). Joana Ortega (Junts) va expressar que "no es pot deixar el futur del Centre de la Vila en mans de l’Estat". Ortega va suggerir que Mercasa cedeixi el centre comercial a Mercabarna i que podria utilitzar-se com a centre de distribució d’última milla i instal·lar-hi equipaments i comerços que "el barri necessita".
Jordi Coronas (ERC) va considerar que Mercasa "ha actuat com un fons especulador més": "Ha deixat que el centre s’anés morint, no ha renovat contractes i n’ha intentat treure el màxim rendiment possible en una subhasta". Per la seva banda, Víctor Martí (PP) es va apressar a presentar una proposta i Gonzalo de Oro (Vox) va culpar el consistori de "deixar morir" el centre.
Valls no va veure impossible que Mercasa acabi trobant un operador privat que miri de reflotar el centre comercial, i va preferir no especular sobre quins equipaments i quina oferta podria acollir El Centre de la Vila si queda sota empara del consistori.
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