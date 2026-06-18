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Niubó es reunirà amb el sector educatiu sense els sindicats
La consellera diu al Parlament que obrirà "un nou canal" que permeti una deliberació "pública, calmada i serena" sobre com es pot millorar el sistema
Helena López
La consellera d’Educació i Formació Professional (FP), Esther Niubó, va anunciar ahir al ple del Parlament la intenció d’"escoltar el conjunt de centres educatius que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el model educatiu i el seu funcionament". Ho farà, segons va assegurar, obrint un "nou canal" que permeti a la conselleria "escoltar i ordenar el malestar per poder canalitzar-lo" a través d’una "deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu".
En la mateixa intervenció, Niubó va admetre que, més enllà de la "necessària taula sindical", hi ha un malestar de fons sobre el funcionament del sistema educatiu que "no s’esgota a la taula sectorial", de manera que fa falta "un debat públic, ampli, serè i constructiu". "El sistema educatiu necessita més capacitat d’escolta, necessita reflexió i confiança", va assegurar. "La confiança –va afegir– es construeix destinant més recursos en el sistema educatiu". "No ens trobaran negant els problemes, ni alimentant la confrontació, sinó millorant el sistema i recuperant la confiança del sistema educatiu", va assenyalar.
Obrir aquest "nou canal" més enllà de la taula sindical és, precisament, una demanda que l’Affac fa temps que reclama. "Els problemes que afecten l’educació catalana són estructurals i únicament es podran abordar amb èxit des d’un espai de treball compartit entre l’Administració, les famílies, els docents i tota la comunitat educativa", defensava Lidón Gasull la setmana passada, durant la manifestació en la qual es va reclamar que hi hagi "un gran acord per l’educació".
Curs "exigent"
Amb aquest anunci, Niubó va voler tancar al Parlament un curs particularment dur que va definir com a "especialment exigent" i que, a parer seu, ha estat marcat, també, per un "compromís històric del Govern per enfortir el sistema educatiu, reconèixer la professió docent, millorar la qualitat de l’atenció educativa i acompanyar millor els centres". Una cosa que, segons el relat de la consellera, han fet de dues maneres. La primera, amb un pressupost que incrementa el 25% la inversió educativa –i això "mostra la prioritat que representa l’escola pública per a aquest Govern", va dir–. I la segona, "arribant a acords amb organitzacions sindicals en el marc de la taula després de mesos de diàleg".
Segons Niubó, l’acord [que la USTEC, sindicat majoritari, no ha firmat després del no de 39.500 docents] "contribueix a una millora de les condicions laborals i retributives dels docents i del personal d’atenció educativa després de 25 anys de congelació", i també representa "millores en l’escola inclusiva, que es concretaran amb més de 1.700 professionals el curs que ve i una reducció progressiva de les ràtios".
Malgrat la seva defensa fèrria de l’acord del març amb CCOO i la UGT, primer, i del maig, després (firmat finalment només per l’Aspepc), amb l’anunci d’aquest "nou canal" Niubó sembla donar resposta al missatge transmès pels milers de docents que van rebutjar en votació el preacord del maig llançant un missatge ben clar: "No era per diners".
"Escolta activa"
Fonts de la conselleria han detallat que aquest nou "canal d’escolta activa" consistirà en una sèrie de trobades amb equips directius, docents i famílies, "de manera voluntària".
Es durà a terme –concreten les mateixes fonts– de forma territorializada i coordinada a través dels Serveis Territorials d’Educació. L’objectiu –diuen– és "escoltar les demandes específiques de la comunitat educativa per poder canalitzar-les a través de la gestió del departament". Aquestes trobades començaran "de forma immediata" i es prolongaran, com a mínim, durant el primer trimestre del curs vinent.
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