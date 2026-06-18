Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Gossos policiaProtesta de metgesHabitatge a ManresaLukasz Kolenda al Kids&UsApp runningXevi Pujol al Barça
instagramlinkedin

Control de fronteres

Videla proposa mesures per frenar la immigració irregular

L’economista de l’IESE defensa un pla Marshall que permeti integrar els països del nord d’Àfrica a la Unió Europea

Pedro Videla, ahir. | MANU MITRU

Pedro Videla, ahir. | MANU MITRU

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Sabina Feijóo Macedo

Desenvolupar un pla Marshall per al nord d’Àfrica, que permeti integrar aquests països a la Unió Europea (UE) amb la finalitat de convertir la immigració en un fenomen competitiu. Aquesta és la proposta que Pedro Videla, professor i director del Departament d’Economia d’IESE Business School, va plantejar ahir al III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani. Per a l’economista, el debat habitual que es fa sobre el control de fronteres ha quedat obsolet.

D’una banda, controlar la migració irregular exigeix acords amb governs autocràtics, fet que redueix la pressió perquè facin reformes institucionals. D’altra banda, promoure el desenvolupament econòmic local requereix inversió privada europea, que al seu torn demana un Estat de dret i tribunals independents que no existeixen. I contrarestar la Xina obliga a competir en megaprojectes d’infraestructura amb un actor que opera en setmanes, sense exigir drets humans ni reformes.

La solució que va proposar Videla beu de "l’experiència històrica més exitosa de la UE". Va dir que la situació dels països del nord d’Àfrica en llibertat política i econòmica no és tan diferent de la que tenien les economies de l’Europa de l’est després de caure el mur.

Notícies relacionades

Europa va respondre aleshores amb la promesa d’adhesió a la Unió i va fer possible que Polònia, que partia d’una posició institucional relativament més sòlida, tingui avui un PIB per càpita superior al d’Espanya. Per a l’economista, és l’única via capaç de frenar estructuralment la pressió migratòria.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
  2. Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
  3. Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
  4. Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
  5. Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
  6. Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
  7. La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
  8. Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre

Videla proposa mesures per frenar la immigració irregular

Videla proposa mesures per frenar la immigració irregular

Duch i Borrell reclamen recursos per al Pacte Mediterrani de la UE

Duch i Borrell reclamen recursos per al Pacte Mediterrani de la UE

Applebaum: "Trump ha alineat la seva política exterior amb les autocràcies"

Colomina: "No soc capaç de veure el final dels problemes al Sahel"

Colomina: "No soc capaç de veure el final dels problemes al Sahel"

Daniel Calleja, director de la Representació de la CE a Espanya: "Volem que es puguin crear empreses per internet en 48 hores"

L’Europarlament dona llum verda als centres d’immigrants fora de la UE

L’Europarlament dona llum verda als centres d’immigrants fora de la UE

Chris Sharma, a les portes de GRAVITEO: "És un luxe tenir un esdeveniment així"

Chris Sharma, a les portes de GRAVITEO: "És un luxe tenir un esdeveniment així"

Els Premis FAD d'Arquitectura reconeixen la rehabilitació de l'Anònima de Manresa

Els Premis FAD d'Arquitectura reconeixen la rehabilitació de l'Anònima de Manresa
Tracking Pixel Contents