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Previsió meteorològica

Catalunya es prepara per a una pujada dels termòmetres des de diumenge i fins com a mínim la nit de Sant Joan

Els models apunten que les temperatures començaran a pujar aquest cap de setmana i arribaran al seu valor més alt dilluns, quan Barcelona podria arribar als 35 graus i Lleida superar la barrera dels 40

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Persones refrescant-se per la calor a les platges de la Barceloneta.

Persones refrescant-se per la calor a les platges de la Barceloneta. / Ferran Nadeu

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Valentina Raffio

En qüestió d’hores, Catalunya viurà un augment exponencial de les temperatures que, segons adverteixen els experts, es convertirà en la primera gran onada de calor de l’estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat per primera vegada des de començament d’any un avís generalitzat per calor intensa entre diumenge i fins com a mínim dimarts davant un episodi que podria deixar valors de fins a 35 grausa Barcelona i per sobre dels 40 a Lleida. Els models apunten que els termòmetres començaran a pujar al llarg del cap de setmana, arribaran al seu punt àlgid dilluns i a partir de dimarts, coincidint amb Sant Joan, podrien començar a tornar a la normalitat tot i que, tal com expliquen els especialistes, els pronòstics es mostren encara incerts sobre com evolucionarà aquest episodi. Des de la Generalitat, la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon ha llançat una crida a la població i ha demanat «extremar precaucions» davant el risc que suposa la suma de calor i pirotècnia per a l’aparició d’incendis.

Els meteoròlegs expliquen que en les pròximes hores viurem l’arribada d ’una massa d’aire sahariana extremadament càlida que provocarà una pujada dràstica dels termòmetres i un augment de la pols en suspensió. Tot apunta que el fenomen s’iniciarà dissabte, quan s’espera un augment tant de les temperatures mínimes com de les màximes a tot Catalunya. Diumenge els termòmetres seguiran la seva tendència a l’alça i s’espera que la pujada dels termòmetres escali encara més. Dilluns es perfila, per ara, com el dia àlgid de l’episodi. Per a aquella jornada, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) pronostiquenmínimes per sobre dels 24 graus i màximes de fins a 35 a Barcelona, així com valors per sobre del llindar dels 40 graus a Lleida. En cas de confirmar-se, en alguns punts podrien viure’s les xifres més altes mai observades per a aquesta època de l’any i fins a arribar a nous rècords.

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Els models encara es mostren molt incerts sobre com evolucionarà aquest episodi però, ara per ara, tot apunta que a partir de dimarts començarà a perdre força. Amb una mica de sort, coincidint amb el dia de Sant Joan i la nit més màgica de l’any, els termòmetres catalans començaran a baixar després de la pujada del cap de setmana i, tot i que continuaran estant per sobre dels valors normals per a l’època, ja no estaran en valors tan extrems. Durant el dia, a Barcelona s’esperen màximes de 32 graus, a Girona s’arribarà als 34 graus, a Lleida als 42 i a Tarragona als 32. De cara a la nit, coincidint amb les celebracions de la revetlla, els termòmetres de Barcelona tornaran a vorejar els 24 graus a Barcelona, els 22 a Girona, Tarragona i Lleida. Si es confirma, doncs, la nit més curta de l’any a Catalunya tindrà temperatures tòrrides.

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