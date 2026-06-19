Educació ambiental
Céline Cousteau fa un al·legat a favor de la xarxa de la vida
"El mar em va ensenyar que depenem els uns dels altres per sobreviure", assenyala la documentalista nord-americana
Valentina Raffio
"Tot està connectat". Amb aquesta senzilla però poderosa reflexió, la documentalista i exploradora nord-americana Céline Cousteau, neta del cèlebre Jacques Yves Cousteau, va captivar ahir els cors i caps dels centenars de persones reunides en el III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani. En la seva ponència, seguida d’una conversa amb Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca, Cousteau va reivindicar la connexió entre humanitat i natura i, sobretot, la importància de cuidar la xarxa que sosté la vida al planeta. "El mar em va ensenyar que depenem els uns dels altres per sobreviure", va explicar la documentalista durant la seva intervenció.
Al narrar les seves expedicions sota l’aigua, Cousteau va explicar que després d’anys explorant els oceans del món ha après que, tot i que els humans molt sovint ens posem al centre de tot, "a la natura l’individualisme deixa de tenir sentit". "Si alguna cosa t’ensenya l’oceà és a silenciar el teu ego. A la natura aprens que la teva supervivència i la dels altres depèn de la capacitat d’observar, comprendre l’entorn i actuar tenint en compte la resta", va indicar l’exploradora, que, després d’explicar les seves històries entre corrents marins i trobades amb taurons, va reivindicar que "tots formem part d’una mateixa xarxa". "La humanitat no ha teixit la xarxa de la vida; només som un fil d’aquesta xarxa", va dir l’exploradora i educadora ambiental durant la intervenció davant un públic captivat pel seu discurs.
Aquesta lliçó, per a la documentalista, contrasta amb el discurs de desconnexió entre humanitat i natura. Sobretot perquè, segons va explicar ahir, es tracta d’un miratge perillós. "L’aire que respirem, els aliments que consumim o els oceans formen part de la mateixa xarxa de què depenem nosaltres", va argumentar durant la ponència. Com a mostra d’això, enmig de la seva intervenció, Cousteau va convidar el públic a aturar-se uns segons per respirar i, després d’una emotiva pausa, va aprofitar per recordar que prop de la meitat de l’oxigen que ens arriba als pulmons és produït per organismes microscòpics que habiten els oceans. Una realitat que, segons el seu parer, demostra fins a quin punt depenem d’elements naturals invisibles i d’éssers vius que ni tan sols veiem.
Per a Cousteau, oblidar-nos d’aquesta lliçó és el que ens ha empès a una crisi ambiental sense precedents que, en el cas del mar Mediterrani, ja s’ha traduït en un escalfament accelerat, una crisi de residus, l’amenaça de col·lapse de molts ecosistemes marins i la desaparició d’una gran quantitat d’espècies emblemàtiques en aquestes aigües. En vista d’això, segons va reivindicar la documentalista durant una conversa amb Goñi, "tots hi hem de posar de part nostra per solucionar el problema". "Si cadascun de nosaltres entén que té una part de la responsabilitat i que s’han de prendre accions, és aquí, en aquest moment conjunt, on es comencen a veure solucions", va afirmar. En aquest sentit, Cousteau va aprofitar l’acte per reivindicar la importància que tenen les campanyes d’educació i conscienciació perquè "si la gent no sap què és la posidònia no entendrà per què és important protegir-la".
Protegir els vulnerables
En la seva intervenció, la documentalista també va voler recordar que la lluita per protegir el planeta consisteix a protegir les persones més vulnerables. I abans que res per cuidar el cor i el cap de totes aquelles persones que creuen en la causa. "Si no ens cuidem a nosaltres mateixos, no podrem cuidar mai el planeta", va afirmar emocionada.
«La humanitat no ha teixit la xarxa de la vida, sinó que només som un fil d’aquesta xarxa»
Céline Cousteau
Documentalista i exploradora
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