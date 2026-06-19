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Els usuaris del bus interurbà validaran el bitllet al pujar i baixar
La mesura, sense data d’aplicació, permetrà saber els trajectes reals, ajustar l’oferta i, en un futur, pagar per la distància recorreguda.
Glòria Ayuso
Igual com passa a Ferrocarrils i a Rodalies, en el futur els usuaris de l’autobús interurbà més enllà de la primera corona també hauran de validar el bitllet quan acabin el recorregut. És a dir que, abans de baixar, hauran de tornar a passar la targeta. "La validació a l’entrada i a la sortida permetrà saber, amb dades anònimes, on pugen i baixen els usuaris, quins dies i a quines hores. Amb això es podrà ajustar l’oferta a la demanda real", explica el director general de l’Autoritat del Transport Metropolità, Manuel Valdés.
La T-mobilitat, respecte al sistema de targeta magnètica tradicional, permet recollir dades precises sobre els viatges, amb informació detallada sobre la línia, la parada de pujada, el dia i l’hora. També en temps real. Però tot i que avui ja és possible saber amb més detall on comença un viatge cada usuari, no sempre se sap on l’acaba. Per completar aquesta informació, el següent pas serà instal·lar validadores de sortida als autobusos interurbans per als recorreguts que vagin més lluny de la primera corona metropolitana. La informació sobre els trajectes exactes que es fan amb autobús serà clau per reforçar línies en els trajectes i horaris amb més saturació.
No hi ha dubte que això passarà, però no se sap quan. "El projecte s’haurà d’iniciar quan la T-mobilitat estigui completament desplegada a Catalunya", assenyala Valdés. La validació a la sortida també permetrà la transformació del model tarifari, i això es farà abonant l’import corresponent al trajecte efectivament recorregut. D’aquesta manera, el sistema evolucionarà des de l’actual model basat en corones, que ha generat de vegades salts bruscos de preu entre poblacions pròximes, cap a un altre de més vinculat a la distància real del desplaçament.
Estendre el model
L’horitzó és clar, però el calendari no. L’ATM va néixer fa tres dècades per simplificar el transport públic metropolità mitjançant la integració tarifària, que permet poder combinar tren, metro, bus i tramvia amb un únic títol. El seu repte és estendre aquest model al conjunt de Catalunya i completar-lo amb la integració tecnològica de la T-mobilitat. L’ATM de Barcelona, que concentra el 75% de la població catalana i el 97% dels viatges en transport públic, pilota el procés tecnològic i actua com a proveïdor de la resta d’ATMs territorials, que encara fixen les seves pròpies tarifes. "El desplegament ha resultat més complex del previst", assenyala Manuel Valdés. Només en l’àmbit de Barcelona s’han hagut d’integrar més de 70 operadors, i la implantació a tot Catalunya encara no s’ha completat.
Durant aquest any s’avança en la incorporació de títols de diferents operadors, especialment ferroviaris, als quals s’hauran d’afegir els busos interurbans. L’objectiu final és que la T-mobilitat reuneixi tots els serveis –tren, bus, metro, tramvia, bicicleta compartida, cotxe compartit, taxi i altres maneres– en una única plataforma integrada de serveis de mobilitat (PIM).
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