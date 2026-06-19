Ho assegura en una resposta per escrit
El Govern treballa en la conversió de la caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell en dependències de l’Hospital Parc Taulí per a 4.000 persones
La consellera de Salut augura que l’operació evitaria que milers d’usuaris diaris hagin de compartir circuits amb pacients ingressats o amb pacients d’Urgències
Edu Gil
La Generalitat i l’Ajuntament de Sabadell continuen avançant en el projecte per transformar l’antiga caserna de la Guàrdia Civil en unes noves dependències vinculades a l’Hospital Parc Taulí. Segons ha detallat Olga Pané, consellera de Salut, en una recent resposta parlamentària del Govern, el futur equipament «permetria traslladar bona part de l’activitat ambulatòria del centre sanitari i beneficiar prop de 4.000 usuaris diaris», diu l’escrit de la titular de Salut.
Aquest tenor literal, que respon a una pregunta del diputat de la CUP Xavier Pellicer, confirma que totes dues administracions treballen conjuntament per destinar el recinte, situat al costat del complex hospitalari, «a la construcció d’un nou edifici de consultes externes». El projecte continua endavant malgrat que una polèmica sentència del Tribunal Supremo, dictada el 5 de juny de 2025, va determinar que l’immoble és propietat de l’Estat i va anul·lar la declaració de titularitat municipal aprovada el 2018.
Segons el pla funcional elaborat per a l’actuació, el futur edifici preveu acollir diversos serveis ambulatoris del Parc Taulí, entre ells les consultes externes, gabinets, hospital de dia, el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP), diagnòstic per la imatge, farmàcia ambulatòria, extraccions i un gimnàs de rehabilitació.
La consellera assenyala que la superfície necessària per allotjar aquests serveis «se situa al voltant dels 17.000 metres quadrats, mentre que el complex disposa d’una edificabilitat total de 23.000 metres quadrats, cosa que permetria assumir el creixement previst».
Descongestionar l’hospital
Un dels principals objectius de la iniciativa és separar l’activitat ambulatòria de l’hospitalària. Segons exposa la consellera, el trasllat «evitaria que prop de 4.000 usuaris diaris haguessin de compartir circuits amb pacients ingressats o amb aquelles persones que acudeixen a l’hospital per a intervencions quirúrgiques, urgències o proves de més complexitat».
A més, l’operació permetria alliberar espais actualment ocupats per les consultes externes dins del Parc Taulí per destinar-los a processos assistencials més complexos i d’alta especialització.
El futur de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil va estar marcat durant anys per un conflicte judicial sobre la seva titularitat que va quedar resolt amb una sentència ferma del Tribunal Supremo. L’Alt Tribunal va donar la raó a l’Estat i va anul·lar la decisió adoptada per l’Ajuntament de Sabadell el 2018 per declarar de manera unilateral la nul·litat del conveni signat el 2006 amb el Ministerio del Interior.
La resolució retornava l’escenari a l’acord original, que establia la cessió de l’immoble al consistori a canvi del pagament de tres milions d’euros i el lliurament d’un solar municipal, alhora que fixava doctrina en considerar que els convenis entre administracions no poden ser revisats unilateralment per una de les parts.
Reforma integral d’Urgències
La resposta parlamentària també recorda que «la principal actuació estratègica actualment en marxa al Parc Taulí és la reforma integral del Servei d’Urgències, una transformació que es desenvoluparà per fases i la finalització de la qual està prevista per a finals del 2028», va concloure Pané.
La primera fase ja ha permès habilitar unes noves Urgències Pediàtriques amb espais i circuits diferenciats dels d’adults. El pla inclou a més la remodelació i ampliació de l’hospital de dia oncohematològic, l’adequació de quiròfans, la creació d’una sala d’intervencionisme vascular i la renovació integral de la radiofarmàcia.
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