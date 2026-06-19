L’agenda complementària marca la diferència en les jornades
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Victòria Rovira
El III Fòrum del Mediterrani va acollir moltes trobades paral·leles aquesta setmana a Barcelona. beBartlet, soci impulsor del fòrum, va organitzar diverses sessions amb líders institucionals i grups de directius empresarials amb l’objectiu d’avançar en les grans transformacions de la nostra economia. Albert Sáez, president del Comitè Editorial d’EL PERIÓDICO, i Jaume Ríos, soci de beBartlet, van ser els encarregats de moderar sessions com les protagonitzades pel president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; el secretari d’Empresa català, Pol Gibert, i el director general de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro.
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