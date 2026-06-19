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L’Ajuntament denuncia un bomber per agressió sexual
La víctima, aliena al cos, es va despertar amb "símptomes de desorientació" dins el vehicle particular del sospitós, que estava estacionat al parc de la Zona Franca.
Germán González
L’Ajuntament de Barcelona ha denunciat davant la fiscalia un membre de Bombers de Barcelona per una presumpta agressió sexual el 7 de juny passat. La víctima es va despertar aquell matí al parc de bombers de la Zona Franca dins del vehicle particular del sospitós. Presentava "símptomes de desorientació", segons ha explicat el tinent d’alcaldia de Seguretat, Prevenció Règim Interior i Convivència, Albert Batlle, i per això va alertar el 112. Al lloc hi van acudir efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que la van traslladar a l’hospital Clínic, ja que va afirmar que havia patit una agressió sexual però que no recordava gairebé res.
La dona únicament va explicar que la nit anterior havia estat amb l’acusat i que havien consumit drogues i alcohol. Una patrulla de la Guàrdia Urbana també es va desplaçar al parc de bombers per instruir les diligències oportunes. De moment es desconeix si l’agressió sexual es va produir dins o fora d’aquest recinte i quan va ser, ja que el bomber entrava de servei a les 8 del matí del diumenge 7 de juny, com així va fer. Va entrar al parc amb el vehicle, pel que sembla amb ella adormida dins, i va començar la seva jornada deixant-la allà. Com a mínim, va contravenir la normativa que impedeix deixar entrar persones alienes al cos a un recinte restringit. Batlle ha remarcat que són uns fets "d’extrema gravetat" i per això el consistori ha actuat "amb la màxima determinació, garantint en tot moment el respecte als procediments establerts".
De moment, Bombers de Barcelona ha obert un expedient disciplinari i ha suspès cautelarment al bomber d’ocupació i sou. El treballador va entrar fa dues promocions al cos. A més, el consistori també va traslladar a la Fiscalia de Barcelona els fets perquè investiguin la presumpta agressió sexual. A més, la Guàrdia Urbana ha obert una informació reservada per conèixer què va passar exactament. Batlle també ha remarcat que l’ajuntament estudiarà personar-se com a acusació popular en cas que la denúncia acabi en un jutjat i que oferiran assistència a la víctima "per a tot el necessari". Fonts de la fiscalia han explicat a aquest mitjà que van rebre la denúncia el 15 de juny i que l’estan examinant per decidir si l’admeten a tràmit, abans d’obrir una investigació.
Unitat deontològica
Després de conèixer-se aquest incident, l’Ajuntament de Barcelona ha adoptat una sèrie de mesures "per preservar l’honorabilitat del cos de bombers i el conjunt dels seus membres" com crear una unitat deontològica i d’assumptes interns dins del Servei de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, redactar un projecte d’instal·lació de cambres de vigilància perimetral a tots els parcs de bombers de la ciutat i revisar les actuals normes de convivència operatives als recintes.
Dins d’aquesta revisió, l’ajuntament vol reformar la instrucció sobre visites als parcs de bombers, insistir en la prohibició de consum d’alcohol als recintes i també repassar les matèries de contingut deontològic que formen part del curs d’accés al Cos de Bombers i dels cursos de promoció i provisió de llocs de treball.
Els responsables municipals es van reunir amb grups polítics i representants sindicals dels bombers per explicar les actuacions en qüestió.
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