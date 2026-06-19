Altes temperatures
Sant Joan: Catalunya activa ja l’alerta per onada de calor i crida a extremar la precaució amb petards i fogueres
Està prohibit utilitzar pirotècnia a menys de 400 metres de vegetació o a prop de materials inflamables
Protecció Civil demana als col·lectius vulnerables que no s’exposin al sol, evitin esforços en hores de màxima insolació i procurin hidratar-se
Catalunya activa l’«alerta» a Sant Joan després dels incendis del cap de setmana: «Tota prevenció en pirotècnia és poca»
Germán González
L’onada de calor que afectarà Catalunya entre diumenge i dimarts ha fet que Protecció Civil activi des d’aquest divendres l’alerta pel pla Procicat. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat)té previst un episodi de temperatures extremes amb una alta intensitat que serà vigent fins a la revetlla de Sant Joan, una nit complexa per als serveis d’emergència pel llançament de focs artificials i petards així com la instal·lació de fogueres al carrer.
Davant aquesta situació, la subdirectora general de Protecció Civil, Imma Solé, ha instat la col·laboració ciutadana davant el risc d’incendis coincidint amb la revetlla i l’onada de calor, ja que en alguns punts de Ponent es registraran fins a 40 graus. Per això, ha recordat que està prohibit utilitzar pirotècnia a menys de 400 metres de vegetació o prop de materials inflamables. Solé ha recordat que la mínima «espurna» pot fer cremar un terreny natural sec i ha remarcat que el llançament de petards s’ha de fer en zones concretes i permeses en les quals no existeixi aquest risc d’incendi.
En els pròxims dies, a més, els Agents Rurals intensificaran la vigilància del medi natural, especialment a les zones cerealístiques i en aquells espais on coincideixin activitats d’oci amb una elevada afluència de persones. També es farà seguiment de les ubicacions de les fogueres de Sant Joan per garantir que compleixen les condicions de seguretat establertes.
«Extremar la prudència»
Més enllà de Sant Joan, des de Protecció Civil s’han fet recomanacions per mitigar la calor intensa. Als col·lectius vulnerables se’ls insta perquè no s’exposin al sol, evitin esforços en aquelles hores, procurin hidratar-se i protegir-se en espais climatitzats.
A les persones que vagin a la muntanya Solé recorda que han «d’extremar la prudència» i evitar «qualsevol activitat que pugui provocar un incendi forestal», com no llençar burilles ni deixar escombraries. En les explotacions agrícoles tampoc es pot utilitzar eines o maquinària que puguin generar espurnes a prop de zones forestals. També ha demanat «col·laboració ciutadana» per alertar el 112 en cas que se sospiti d’una possible columna de fum.
Malgrat això, de moment no s’impedirà el pas als parcs naturals, com es fa quan el pla Alfa, que mesura el risc d’incendi, és més elevat i les altes temperatures generalitzades. Protecció Civil farà un seguiment intens de l’evolució de la situació de calor a Ponent i les Terres de l’Ebre en els pròxims dies. Solé també ha instat la precaució dels banyistes tant a la costa com en aigües interiors.
Per la seva banda, el cap d’intervenció dels Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha expressat la «màxima preocupació» del cos davant un «escenari de risc complex». Va assegurar que els Bombers redoblaran els esforços davant l’alta probabilitat que en els pròxims dies tingui lloc un nou incendi forestal derivat d’una multiplicitat de factors i en plena campanya de la sega a diverses zones del país.
Malgrat admetre que els focs es poden produir en qualsevol punt del territori, ha assenyalat que hi ha zones especialment sensibles com Ponent. A més, els bombers posaran una atenció especial a àrees de la Catalunya Central, les Terres de l’Ebre i, en general, les zones que tenen camps de cereals en contacte amb terrenys forestals.
Calor intensa
Santi Sagalà, cap de l’Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, ha assegurat que en els pròxims dies es viurà «la primera onada de calor de l’estiu». L’episodi començarà a intensificar-se aquest cap de setmana i arribarà al seu punt fort diumenge, amb temperatures que podran superar els 40 graus especialment a les comarques de Ponent i altres punts de l’interior de Catalunya. Precisament, aquesta zona és la més castigada de tot el territori ja que la majoria de la dotzena d’incendis declarats a la comunitat aquest any, i que han afectat principalment cultius de cereals, s’han produït en aquestes comarques.
Dissabte se superaran els 35 o 37 graus a l’interior de Catalunya i diumenge ja s’arribarà als 40 en alguns punts de Ponent. Dilluns i dimarts es mantindran temperatures molt elevades, amb afectació també a la Catalunya Central. Les temperatures nocturnes també seran especialment elevades, amb nits tropicals, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus i que seran superiors als 25 graus, especialment en punts del litoral i prelitoral. L’episodi vindrà acompanyat d’una entrada de pols sahariana en suspensió, cosa que dificultarà el descens de les temperatures durant la nit, segons el Meteocat.
Indicadors de calor
Dins del Pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS), el Departament de Salut incorporarà a la seva web de vigilància epidemiològica nous indicadors sobre la mortalitat associada a la calor. Aquests indicadors utilitzaran diferents codis diagnòstics relacionats, que estaran agrupats segons efectes (deshidratació, cop de calor). D’aquesta manera s’analitzarà millor la seva evolució en l’atenció primària, a les urgències i als hospitals, així com les defuncions associades. A més, Salut mostrarà el seu impacte en els diferents grups de risc.
A més, el sistema sanitari català mantindrà les seves actuacions per prevenir els efectes adversos de la calor sobre la salut mitjançant campanyes de conscienciació, mesures de protecció i protocols d’actuació, adaptant els seus recursos assistencials als canvis en la demanda deguts als moviments temporals de la població.
En aquest sentit, el Departament d’Empresa i Treball va publicar fa unes setmanes un protocol d’actuació per prevenir els efectes de la calor en la feina que té per objecte establir criteris i pautes d’actuació per prevenir els riscos derivats de l’exposició a la calor en l’àmbit laboral.
Aquest any, la campanya pel risc per temperatures extremes de la Inspecció de Treball de Catalunya s’ha previst en dues fases. La primera, d’actuacions prèvies a la calor extrema, s’ha iniciat al març i preveu comprovar que 123 empreses de tot Catalunya, prioritàriament de l’agricultura i la construcció, disposen de protocols d’actuació per quan arribin les altes temperatures. La segona fase, durant el període de calor, inclou actuacions a partir de les denúncies rebudes i comprovació de situacions de risc concretes.
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