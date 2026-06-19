Tribunals
Indemnitzen amb 2,5 milions d'euros un home que va passar 15 anys a la presó en ser confós amb un violador
L'Audiència de Barcelona no va valorar una prova pericial biològica clau en el cas
Germán González
El Tribunal Suprem ha concedit una indemnització de 2,5 milions d’euros al ciutadà marroquí Ahmed Tommouhi, un home que va passar 15 anys a la presó al ser confós amb el violador reincident Antonio García Carbonell i al qual ara l’Estat haurà de compensar per aquest error judicial.
El 1992, Ahmed Tommouhi va ser jutjat per 10 violacions "similars" en municipis tarragonins, tot i que només se li’n van imputar dos. L’Audiència Provincial de Barcelona el va condemnar a 24 anys de presó i el 18 de setembre del 2006 va sortir en llibertat condicional de la presó de Can Brians (Barcelona) després de complir més de tres quartes parts de la condemna. Tot i que anys més tard es va saber que va ser García Carbonell l’autor d’una de les agressions –la de l’única víctima que tenia restes de semen–, no va ser fins al 2023 quan del Suprem va absoldre Tommouhi després de valorar una prova que havia sigut admesa però que l’Audiència de Barcelona no va examinar.
Al revisar-se el cas, els informes pericials de les mostres que hi havia a les peces íntimes de la dona agredida van mostrar que el perfil genètic del semen trobat no es corresponia amb els marcadors del condemnat.
Per aquest error judicial, Tommouhi va demanar a l’Estat una indemnització que el Ministeri de Justícia va denegar. Més tard, l’Audiència Nacional va avalar aquest rebuig. No obstant, aquest dijous, el Tribunal Suprem l’ha estimat després de considerar que l’omissió de la prova va suposar un patiment moral, la pèrdua d’oportunitats vitals i un impacte en l’afectat.
El tribunal considera que l’error judicial comès va ser inequívoc i qualificat, ja que l’Audiència de Barcelona no va valorar la prova pericial biològica, tot i que va ser admesa i formava part de la causa. La sentència conclou que "aquest error va ser determinant perquè el recurrent es mantingués privat de llibertat durant un període extraordinàriament prolongat en execució d’una condemna que ha quedat sense efecte pel fet de declarar-se la seva innocència".
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