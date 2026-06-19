Movilitat festiva
Trànsit limitarà a 80 km/h la velocitat per sortir de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan
El director de Trànsit recomana als ciclistes i motoristes no circular en les franges del dia en què faci més calor
Germán González
El Servei Català de Trànsit i els Mossos d’Esquadra desplegaran un ampli dispositiu de seguretat i prevenció davant la mobilitat prevista per la revetlla de Sant Joan. La principal novetat és que entre les 17 i les 22 hores del pròxim dimarts, quan es calcula que es desplaçaran 490.000 vehicles de l’àrea metropolitana, Trànsit limitarà a 80 km/h la velocitat màxima a les carreteres on s’aplica el sistema de velocitat variable, com ara l’AP-7, la B-23, la C-31 i la C-32, que canalitzen el volum de sortida cap al Maresme i el Baix Llobregat.
El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha remarcat que, a aquesta velocitat, hi caben més cotxes per quilòmetre i, per tant, es facilitarà el flux de sortida que es concentra en una franja horària molt concreta. Una altra de les mesures previstes en les restriccions per a camions i vehicles pesants durant l’operació sortida de la revetlla serà establir limitacions a l’AP-7 entre Maçanet de la Selva i l’Hospitalet de l’Infant.
Coincidint amb la revetlla, els Mossos d’Esquadra també desplegaran un dispositiu especial per garantir una mobilitat segura i evitar víctimes mortals, tal com ha assenyalat la comissària Mònica Luis, responsable de la Comissaria General de Mobilitat de la policia catalana. En el dispositiu específic de la revetlla hi participaran 286 agents de la divisió de Trànsit dels Mossos, que establiran 52 controls d’alcohol i drogues tant en vies principals com secundàries, ja que es preveu un increment de la mobilitat per aquestes carreteres cap al litoral i diversos punts de l’interior.
La comissària ha destacat que es reforçarà la presència i la visibilitat policial per incrementar la vigilància i la capacitat d’intervenció; es faran controls intensius d’alcoholèmia i drogues en punts estratègics, especialment en horari nocturn i en zones d’oci, i es garantirà una circulació fluida dels vehicles.
Juntament amb aquestes accions, els Mossos faran controls específics de motoristes per prevenir-ne la sinistralitat, ja que gairebé la meitat dels 61 morts d’enguany a les carreteres catalanes pertanyen a aquest col·lectiu. Es farà vigilància en trams de carretera concrets amb una alta afluència de motoristes i, juntament amb les inspeccions, també es preveu fer tasques de conscienciació sobre conductes de risc al volant.
Precisament, Lamiel ha assenyalat que pressionaran aquests conductors, ja que «la moto no és un entreteniment, sinó un vehicle, i conduir-la requereix responsabilitat». A més, ha recordat que tant els motoristes com els ciclistes són els col·lectius més afectats quan la calor és intensa i, davant l’onada prevista aquests dies, els ha advertit que no han de circular durant les hores amb temperatures més elevades per evitar el risc d’accidents.
Més mobilitat
Trànsit ha dissenyat un dispositiu de seguretat tenint en compte que la revetlla cau entre setmana, de manera que s’espera molta mobilitat des d’aquest divendres. En concret, es calcula que aquest cap de setmana sortiran 610.000 vehicles de l’àrea metropolitana i que diumenge en tornaran uns 290.000.
Els punts àlgids d’aquesta operació sortida seran aquest divendres entre les 17 i les 20 hores i dissabte de 12 a 14 hores.
La majoria dels desplaçaments tenen com a destinació zones del litoral, de manera que s’espera aquest increment de mobilitat a l’AP-7. Per això s’habilitaran carrils addicionals en punts amb més concentració de vehicles, com les sortides nord i sud de l’àrea metropolitana i a la C-32 al Maresme, així com restriccions de pas per a camions en alguns trams.
La tornada d’aquesta mobilitat es preveu concentrada entre les 12 del migdia de dimecres, dia de Sant Joan, i la mitjanit, amb una estimació de 240.000 vehicles de retorn. Hi haurà limitacions de circulació per a vehicles pesants a l’AP-7 entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès i només podran circular pel carril dret i sense avançar.
Trànsit també reforçarà els radars en línia per al control de velocitat, així com la inspecció viària des de l’helicòpter de Trànsit. Tota la informació sobre la gestió del trànsit, així com les retencions o els accidents, es comunicarà a través dels panells informatius situats a peu de carretera.
Durant tota la setmana vinent, els Mossos i les policies locals faran una campanya específica de control d’alcohol i drogues amb 678 punts d’inspecció i més de 2.000 efectius desplegats arreu de Catalunya.
L’objectiu és dissuadir conductes de risc i retirar de la circulació els conductors que puguin posar en perill la seguretat viària, tal com ha remarcat la comissària Luis.
També ha assegurat que la majoria dels accidents són «negligències» dels conductors, tant pel consum d’alcohol o drogues com per les distraccions al volant.
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