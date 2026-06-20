Radiografia dels sèniors al volant
Els conductors més grans de 74 anys arriben a la xifra rècord d’1,9 milions i tenen la taxa de sinistralitat més baixa
El col·lectiu augmenta un 63% en l’última dècada i el nombre de dones es triplica
Entre el 4% i el 19% podrien presentar algun grau de deteriorament cognitiu, segons la Societat de Neurologia
Roberto Bécares
Julia Rodrigo, mestra madrilenya jubilada, té 74 anys, en fa més de 52 que condueix i diu que es veu perfecta per continuar fent-ho uns anys més. Això sí, amb compte. «Ara hi veig bé, sobretot de dia, però a la nit tinc una mica de miopia nocturna. Els senyals de circulació els veig borrosos i els llums amb esclats, per això evito la nit», relata l’exdocent, que agafa el cotxe només el necessari. «En el transport públic, sobretot en determinades hores, s’hi va perfecte», explica.
La Julia és un dels gairebé 2 milions de ciutadans d’Espanya de més de 74 anys (1,9 milions) que segueixen al volant. És una xifra rècord. Fa 10 anys, segons les dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), eren 1,2 milions, cosa que suposa un augment del 63% fins a la xifra actual. Crida l’atenció l’ascens de les dones conductores: de 155.799 (el 2015) a 434.090. És a dir, gairebé el triple.
Edat mitjana
Mentre l’esperança de vida arriba a una xifra rècord (84,01 anys) i la cura personal està més estesa a la recerca d’una longevitat més gran, deixar el volant quan s’arriba a una determinada edat és una cosa que cada vegada costa més. Segons l’estudi de la Fundació Mapfre‘Cessament de conducció de persones grans’, l’edat mitjana per acomiadar-se del cotxe propi és de 75 anys, tot i que un 45% ho fa de «manera involuntària», forçats pel metge o la seva família.
La pregunta que inunda el debat és si estem davant un sector de conductors en què es pot confiar. «En la societat persisteix una percepció molt estesa que associa edat avançada amb més risc al volant. Està vinculada a estereotips que no sempre es corresponen amb la realitat. Les dades de sinistralitat mostren que les persones grans no presenten les taxes d’accidents més altes», defensa Jesús Norberto Fernández, president de la Plataforma de Gent Gran i Pensionistes, que fa temps que fa incidència davant la DGT per evitar que caigui en l’edatisme.
L’edat mitjana per acomiadar-se del cotxe propi és de 75 anys, tot i que un 45% ho fa de «manera involuntària», forçats pel metge o la família
Les dades de la DGT li donen, de fet, la raó. Segons l’últim informe de sinistralitat viària a Espanya, amb dades del 2024, el col·lectiu de més grans de 75 anys, juntament amb el grup de 65 a 70 i de 70 a 74, és el que té la menor taxa de conductors implicats en accidents amb víctimes per cada mil conductors censats: un total de 3. La taxa més gran es registra entre la població més jove: entre els de 15 i 17 anys (45), 18-20 (15) i 21-24 (11).
Els més grans de 74 anys tenen 15 vegades menys accidents que la franja més jove i just la meitat que la cohort d’entre 40 i 44 anys
És a dir, els sèniors tenen 15 vegades menys accidents que la franja més jove i just la meitat que la cohort d’entre 40 i 44 anys (sis conductors implicats per cada mil). Això es deu, segons Fernández, al fet que molts conductors adapten progressivament els seus hàbits de conducció. És a dir, eviten condicions adverses, són més prudents i planifiquen millor els desplaçaments, cosa que contribueix a mitigar riscos.
Tot i que tenen menys accidents, quan els tenen les conseqüències són molt més greus. Els motius són la seva pròpia fragilitat física i el fet de tenir cotxes més antics. Segons les estadístiques oficials, la taxa de morts en accidents de carretera per milió d’habitants és de 34,4 en menors de 65 anys i de 47,8 en més grans d’aquesta edat.
A partir dels 65 anys, el període de vigència del permís passa de deu a cinc anys. I, quan se’n compleixen 80, el carnet té una durada màxima de dos anys
A Espanya, continuar conduint no depèn de l’edat, sinó de les capacitats i aptituds que tingui el conductor quan realitza el seu examen psicotècnic en un centre autoritzat, on s’avaluen la capacitat visual i auditiva, reflexos i estat de salut general. A partir dels 65 anys, el període de vigència del permís passa de deu a cinc anys. I, quan se’n compleixen 80, el carnet té una durada màxima de dos anys.
Carnet amb limitacions
El reconeixement mèdic és el mateix per a totes les edats. Si es detecta una malaltia o deficiència que si bé, de moment, no impedeix la renovació, però pot agreujar-se, el període de validesa del permís pot ser menor o es poden establir limitacions, com passa en l’actualitat amb 70.000 conductors sèniors que tenen algunes limitacions: un radi acotat, conduir només de dia o a menys velocitat de l’establerta.
Prop de 70.000 conductors sèniors tenen algunes limitacions: un radi delimitat, conduir només de dia o a menys velocitat de l’establerta
«Cal adaptar la mobilitat a les capacitats reals de cada persona. La bona política pública no expulsa la persona gran de la carretera, sinó que protegeix simultàniament la seva seguretat, la seva autonomia i la seva salut viària», defensa José Ignacio Lijarcio, president de la Fundació per a la Seguretat Viària (Fesvial).
«La bona política pública no expulsa la persona gran de la carretera, sinó que protegeix la seva seguretat, la seva autonomia i la seva salut viària»
Els experts insisteixen que cal prestar atenció als símptomes del deteriorament cognitiu –moltes vegades poc reconeixibles en els exàmens que es fan als centres homologats–, «com problemes de memòria, orientació, llenguatge o d’atenció» que, durant la conducció, provoquen problemes d’atenció i confusió en l’ús dels pedals o dificultat per mantenir-se al carril.
Conductors amb demència
«A partir dels 75 anys, la prevalença del deteriorament cognitiu es duplica cada cinc anys», adverteix Isabel Sala, investigadora del Servei de Neurologia i de la Unitat de Memòria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, i autora de l’informe de Mapfre juntament amb Jesús Monclús, director de Seguretat Viària i Prevenció de Fundació Mapfre. El seu estudi exposa una altra dada que preocupa: el 30% dels pacients amb demència continuen conduint un any després de recomanar-los que ho deixin.
Un informe sobre neurologia i conducció calcula que un 4% dels homes conductors més grans de 75 anys presenta demència, i que entre el 4,6 i el 19,4% podria presentar algun grau de deteriorament cognitiu
Elaborat per la Societat Espanyola de Neurologia en col·laboració amb la DGT, el manual sobre neurologia i conducció calcula que un 4% dels homes conductors més grans de 75 anys presenta demència, i que entre el 4,6% i el 19,4% dels conductors actius en aquest rang d’edat podrien presentar algun grau de deteriorament cognitiu.
Des de Fesvial s’advoca per sotmetre aquests automobilistes a una avaluació sanitària més completa que englobi visió nocturna, sensibilitat al contrast, camp visual, atenció dividida, velocitat de processament, consum de fàrmacs i malalties neurodegeneratives incipients. En casos dubtosos, recomanen una prova pràctica o simulada. «Si hem de retirar el carnet cal establir un protocol d’abandonament on la família participi i no sigui un fet sobtat i traumàtic per al conductor», avisa Lijarcio.
«Els centres de reconeixement haurien de poder proposar a Trànsit un segon reconeixement per part d’una unitat especialitzada en gerontologia»
«Espanya té un sistema de reconeixements mèdics d’avantguarda», remarca Monclús, que precisa que es podrien incorporar nous tests per a la detecció del deteriorament cognitiu. En qualsevol cas, la seva principal recomanació és «ser honestos» a l’hora d’informar el metge de patologies, consum de medicaments o preocupacions.
«Els centres d’exàmens haurien de poder proposar a les direccions de Trànsit un segon reconeixement per part d’una unitat especialitzada en gerontologia», remarca l’expert. De fet, assegura que ja es poden fer, tot i que és un recurs poc utilitzat. Una altra proposta interessant, conclou, és la valoració per part d’un examinador o professor d’autoescola per validar les condicions psicotècniques amb trànsit real.
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