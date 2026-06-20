Investigació oberta
La defensa de Jonathan Andic critica les filtracions de la seva vida personal per aconseguir una «condemna social prèvia»
Denuncien que s’estan publicat informacions per mantenir en l’opinió pública les «hipòtesi de l’acusació»
El Periódico
La defensa de Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isak Andic, denuncia les filtracions cosntants de la seva vida privada amb l’objectiu d’aconseguir una «condemna social prèvia» per la mort del seu pare. Amb la investigació encara oberta, fonts de la defensa critiquen que s’estan difonent «aspectes personals de la vida de Jonathan Andic i de la seva família que s’haurien de poder preservar en la més estricta intimitat» i que «en molts casos contenen afirmacions que només s’entenen en un context propi de teràpia de psicoanàlisi», amb referència a la publicació d’alguns missatges que Jonathan Andic va enviar al seu pare mesos abans del suposat accident.
En concret, les mateixes fonts afirmen que existeix una voluntat clara, a través d’un degoteig constant d’informacions, de mantenir en l’opinió pública «les hipòtesis de l’acusació», malgrat que la mateixa instrucció dels Mossos reconeix en atestats i informes que molts dels indicis no són concloents. A més, recalquen que la tasca dels investigadors s’ha de limitar a «aportar anàlisis, indicis o proves, i no a elaborar atestats valoratius i interpretatius». Segons el seu parer, s’aprecia «una especial atenció a erosionar la reputació de l’acusat mitjançant la difusió d’un relat orientat a generar un determinat estat d’opinió».
La defensa critica també la difusió continuada d’«aspectes personals» de la vida de Jonathan Andic i de la seva família, inclosos missatges que, segons aquestes fonts, s’haurien de mantenir en la més estricta intimitat. Al seu entendre, «l’ús i difusió de determinades frases només persegueix una condemna social prèvia», especialment quan algunes d’aquestes afirmacions únicament es poden entendre en «un context propi de teràpia psicoanalítica». En les últimes setmanes, diversos mitjans han publicat una conversa en què Isak Andic assegurava que començava a estar «més tranquil» que el seu fill no anés a matar-lo. «No m’estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te», li reconeixia Jonathan Andic.
A això, la defensa afegeix que la seqüència registrada d’Isak Andic i la posterior caiguda és compatible amb un accident. També asseguren que Jonathan Andic mai va afirmar que la distracció del seu pare al fer fotos fos la causa de la caiguda, sinó que la va esmentar com a explicació que Isak Andic s’hagués quedat endarrerit. Recorden, a més, que l’informe de la Unitat d’Intervenció de Muntanya conclou que «no es poden determinar les causes que generen la caiguda ni la participació d’altres persones», i que les diligències i simulacres realitzats tampoc van permetre establir de manera concloent com es va produir la precipitació.
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