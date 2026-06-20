Enrique Tomás, primera obertura a l’estació de Sants
En espera que els 25 locals del ‘hub’ ferroviari que van haver de tancar per les obres puguin reobrir, la companyia càrnia ha obert un quiosc que ofereix entrepans, cafè i pernil als viatgers.
Pau Lizana Manuel
Els milers de passatgers que cada dia passen per l’estació de Sants ja ho tenen una mica més fàcil per poder menjar alguna cosa abans de continuar el seu tràfec diari. Enrique Tomás ha obert al vestíbul principal de l’estació, al costat de l’única sortida habilitada cap a la plaça dels Països Catalans, el seu primer quiosc gastronòmic, un estand on ofereixen snacks, entrepans i cafè als clients. Ha sigut la manera que ha trobat la càrnia de compatibilitzar la seva oferta comercial habitual al node ferroviari amb les obres de remodelació que, des del gener del 2025, l’han obligat a tancar la botiga més gran que tenen a l’estació.
Ja fa un any i mig que els viatgers que passen pel hub ferroviari més gran de Barcelona es troben una estació a mig fer. La transformació de l’edifici principal de l’estació i dels seus entorns és una de les actuacions més ambicioses d’Adif i ha obligat a posar damunt davall tant l’exterior del node ferroviari com el gran vestíbul interior. Els treballs han deixat exposat el sostre del vestíbul i van obligar a tancar 25 dels 30 locals comercials i gastronòmics allí establerts. Cada negoci va optar per rescindir completament el contracte o bé suspendre’l temporalment, en espera d’ocupar un nou espai quan finalitzin les obres.Ja fa any i mig, de fet, que els viatgers que passen pel ‘hub’ ferroviari més gran de Barcelona es troben amb una estació a mig fer. La transformació de tot l’edifici principal de l’estació i dels seus entorns és una de les actuacions més ambicioses d’Adif i ha obligat a posar potes enlaire tant l’exterior del node ferroviari com el gran vestíbul interior. Els treballs han deixat exposat el sostre del vestíbul i van obligar a tancar 25 dels 30 locals comercials i gastronòmics allà establerts. Segons va explicar Adif després del degoteig de tancaments, cada negoci va optar individualment per rescindir completament el contracte –que es tanca amb la marca ‘botigues de l’estació’, que depèn d’Adif– o bé suspendre’l temporalment a l’espera d’ocupar un nou espai quan finalitzin les obres.
La d’Enrique Tomás és la primera obertura d’un establiment gastronòmic a l’estació des de l’inici de les obres. Fonts de la companyia expliquen que aquest nou pit-stop gastronòmic ha arribat per quedar-se més enllà dels treballs. La idea és que sigui complementari a la botiga que ja tenien a l’estació, que oferia una barra per degustar els seus productes. De moment, el local principal de la càrnia continua sense una data fixa de reobertura, per això han decidit estrenar aquest nou format, que és pioner a Espanya. L’espai l’ocupen un estand dotat de cafeteria i una petita cuina per preparar snacks i entrepans junt amb una nevera amb els sobres de pernil de la marca. La d’Enrique Tomás és la primera obertura d’un establiment gastronòmic a l’estació des de l’inici de les obres i fonts de la companyia expliquen que aquest nou ‘pit-stop’ gastronòmic – així ho defineixen – ha arribat per quedar-se més enllà dels treballs. La idea, expliquen, és que sigui complementari a la botiga que ja tenien a l’estació i que oferia una barra per degustar els seus productes. De moment, no obstant, el local principal de la càrnia continua sense una data fixa de reobertura, per això han decidit estrenar aquest nou format, que asseguren que és pioner a Espanya. L’espai l’ocupen un estand dotat de cafeteria i una petita cuina per preparar els ‘snacks’ i entrepans al costat d’una nevera en la qual s’exposen els reconeguts sobres de pernil de la marca.
Les fonts d’Enrique Tomás apunten que tenen constància que la reobertura total del vestíbul i dels locals "va per llarg". L’estació va rebre amb bons ulls la proposta de la càrnia del seu quiosc gastronòmic, perquè formava part d’una estratègia per compatibilitzar aquest tipus d’espais i serveis mentre duren els treballs.Les fonts d’Enrique Tomás apunten que tenen constància que la reobertura total del vestíbul i, per tant, dels locals, "va per llarg", tot i que l’estació va rebre amb bons ulls la proposta de la càrnia del seu quiosc gastronòmic perquè formava part d’una estratègia per compatibilitzar aquest tipus d’espais i serveis mentre duren els treballs.
Si els terminis no es dilaten, la primera fase dels treballs de transformació hauria de finalitzar cap al febrer del 2028, 38 mesos després que comencessin. Allí s’inscriu la remodelació del vestíbul de viatgers, que ha de créixer en gairebé un 30% de superfície cap a la plaça dels Països Catalans. La reobertura dels locals podria arribar una mica abans en funció del pla d’obres pel qual s’hagin decantat Acciona i Copcisa, les empreses que es van emportar el contracte de 153 milions d’euros.Si els terminis no es dilaten, com és habitual a les obres d’infraestructures d’aquest calat, la primera fase dels treballs de transformació hauria de finalitzar cap al febrer del 2028, 38 mesos després que comencessin els treballs. Allà s’inscriu la remodelació del vestíbul de viatgers, que ha de créixer en gairebé un 30% de superfície cap a la plaça dels Països Catalans. La reobertura dels locals podria arribar alguna cosa abans en funció del pla d’obres pel qual s’hagin decantat Acciona i Copcisa, les empreses que es van emportar el contracte de 153 milions d’euros per realitzar aquesta primera part de les obres.
Els treballadors de l’estació no tenen certesa de quan reobriran aquests espais. "Crec que les obres acabaran el 2031", assenyala un dels empleats del hub ferroviari, que indica el render de grans dimensions exposat a l’entrada de l’estació, que mostra com ha de quedar el recinte després de les obres.Els treballadors de l’estació, de moment, no tenen certesa de quan reobriran aquests espais. "Crec que les obres acabaran el 2031", assenyala un dels empleats del ‘hub’ ferroviari, que assenyala al ‘render’ de grans dimensions exposat a l’entrada de l’estació que mostra com ha de quedar el recinte després de les obres.
La resta de l’oferta
Així, només cinc locals han estat oberts durant tota la durada de les obres. Es tracta del McDonald’s de l’estació i d’una cafeteria als locals més pròxims a la plaça de Joan Peiró, exclosos de la primera fase dels treballs. També aguanta allí una botiga de la marca Natura i, més enllà del control d’accés als trens d’alta velocitat, una altra cafeteria. S’ha deslliurat, per poc, de les afectacions per les obres el bar que es troba dins de la zona d’accés als trens de Rodalies. S’ha de veure si, una vegada finalitzada la primera fase dels treballs, també es veuran obligats a tancar temporalment.Així, només cinc locals han estat oberts durant tota la durada de les obres fins ara. Es tracta del McDonald’s de l’estació i d’una cafeteria que es troben als locals més pròxims a la plaça Joan Peiró, fora de perill de la primera fase dels treballs. També aguanta allà una botiga de la marca Natura i, més enllà del control d’accés als trens d’alta velocitat, una altra cafeteria més. També s’ha deslliurat, per poc, de les afectacions per les obres el bar que es troba dins de la zona d’accés als trens de Rodalies. S’ha de veure si, una vegada finalitzada+ la primera fase dels treballs, també es veuran obligats a tancar temporalment.
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