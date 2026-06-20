La jutge demana l’historial mèdic complet d’Isak Andic
La magistrada pretén aclarir si realment tenia artrosi. També admet la petició per fer un nou informe sobre la caiguda.
Germán González
La jutge de Martorell Raquel Nieto –que investiga el presumpte homicidi d’Isak Andic, el fundador de Mango, en un sender de Collbató el 14 de desembre del 2024– ha requerit l’historial mèdic complet de l’empresari. La magistrada, a petició de la fiscal, Teresa Yoldi, pretén aclarir si Andic patia realment artrosi, com argumenta el seu fill Jonathan, o alguna altra patologia que pogués explicar la seva caiguda. Els investigadors consideren que l’historial mèdic aclarirà els dubtes sobre l’estat de salut del mort. L’autòpsia no va revelar que patís cap malaltia.La jutge de Martorell Raquel Nieto – que investiga el presumpte homicidi d’Isak Andic, el fundador de Mango, en un sender de Collbató el 14 de desembre del 2024 – ha requerit l’historial mèdic complet de l’empresari. La magistrada, a petició de la fiscal, Teresa Yoldi, pretén aclarir si el magnat de la moda patia realment artrosi, com argumenta el seu fill, Jonathan Andic, o alguna altra patologia que pogués explicar la seva caiguda quan recorria el camí de Collbató, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. Els investigadors consideren que l’historial mèdic aclarirà tots els dubtes sobre l’estat de salut d’Andic. L’autòpsia no va revelar que patís cap malaltia.
La fiscalia i els Mossos d’Esquadra sospiten que Jonathan, detingut el 26 de maig, estaria implicat en la caiguda mortal del seu pare, per la qual cosa el jutjat l’acusa d’un delicte d’homicidi. En el recurs de l’equip legal de Jonathan, dirigit per l’advocat Cristóbal Martell, contra la interlocutòria que ordenava el seu ingrés a presó provisional eludible sota una fiança d’un milió d’euros es feia referència al fet que el magnat de la moda patia artrosi als dos genolls.La fiscalia i els Mossos d’Esquadra sospiten que Jonathan, detingut el 26 de maig, estaria implicat en la caiguda mortal del seu pare, per la qual cosa el jutjat l’acusa d’un delicte d’homicidi. En el recurs de l’equip legal de Jonathan, dirigit per l’advocat Cristóbal Martell, contra l’ordreva el seu ingrés a presó provisional eludible sota una fiança d’un milió d’euros es feia referència al fet que el magnat de la moda patia artrosi als dos genolls. Els advocats van aportar un vídeo sobre una caiguda que el fundador de Mango havia patit mesos abans de la seva mort a la seu de Mutua Universal. En l’escrit van detallar que Isak Andic patia una "gonartrosi bilateral", és a dir, una artrosi o desgast progressiu del cartílag als dos genolls. Juntament amb les imatges, van entregar a la jutge un informe elaborat pel pèrit Francisco Marco en el qual s’analitzava aquest incident fotograma a fotograma. En aquesta anàlisi es feia referència a una "reducció dels temps de reacció en la caiguda" i a una suposada "incapacitat de correcció postural i col·lapse articular en què els genolls cedeixen en lloc de sostenir el pes".Els advocats també van aportar un vídeo sobre una caiguda o ensopegada que el fundador de Mango havia patit mesos abans de la seva mort a la seu de Mútua Universal. En l’escrit van detallar que Isak Andic patia una "gonartrosi bilateral". És a dir, una artrosi o desgast progressiu del cartílag als dos genolls. Juntament amb les imatges, van entregar a la jutge un informe elaborat pel pèrit Francisco Marco en el qual s’analitzava aquest incident fotograma a fotograma. En aquesta anàlisi es feia referència a una "reducció dels temps de reacció en la caiguda" i a una suposada "incapacitat de correcció postural i col·lapse articular en què els genolls cedeixen en lloc de sostenir el pes".
L’escrit de la defensa recordava que "en aquestes pèrdues d’equilibri no hi ha reacció defensiva". La seva intenció era contrarestar l’ordre de presó eludible sota fiança, en el qual la jutge assenyalava que l’autòpsia va revelar l’absència de lesions a les mans d’Isak Andic. Un altre informe dels Mossos assenyalava que l’empresari va lliscar com "per un tobogan" pel precipici i que, en cas d’haver caigut de cara, hauria posat les mans per esmorteir el cop.L’escrit de la defensa recordava que "en aquestes pèrdues d’equilibri no hi ha reacció defensiva". La seva intenció era contrarestar l’ordre de presó eludible sota fiança, en el qual la jutge assenyalava que l’autòpsia havia revelat l’absència de lesions a les mans d’Isak Andic. En aquest sentit, un altre informe dels Mossos assenyalava que l’empresari s’havia deixat anar com "per un tobogan" pel precipici i que, en cas d’haver caigut de cara, hauria posat les mans per esmorteir el cop.
Per saber com es va produir la caiguda mortal, la jutge també va sol·licitar un nou informe tècnic per reconstruir el que va passar aquell matí a Collbató. Es tracta d’un peritatge per reforçar l’atestat policial que ja té la jutge i que apunta que Isak Andic no s’hauria distret amb el telèfon. De moment, no es farà una reconstrucció dels fets i, per tant, Jonathan Andic no haurà de tornar al camí de la caiguda.Precisament, per saber com es va produir la caiguda mortal, la jutge també ha sol·licitat un nou informe tècnic a fi de reconstruir el que va passar aquell matí a Collbató. Es tracta d’un peritatge per reforçar l’atestat policial que ja té la jutge i que apunta que Isak Andic no s’hauria distret amb el telèfon. De moment, no es realitzarà una reconstrucció dels fets i, per tant, Jonathan Andic no haurà de tornar al camí de la caiguda.
Ús del mòbil
Els Mossos van concloure que, en el moment de la caiguda, l’empresari no estava utilitzant el mòbil, tot i que, en la seva primera declaració, Jonathan va assegurar que el seu pare s’havia parat per fer una foto. No obstant, el terminal es va trobar a la butxaca dels pantalons. A l’analitzar el mòbil, els agents assenyalen que la càmera no estava activada.Els Mossos han conclòs que, en el moment de la caiguda, l’empresari no estava utilitzant el mòbil, tot i que, en la seva primera declaració, Jonathan va assegurar que el seu pare s’havia parat per fer una foto. No obstant, el terminal es va trobar a la butxaca dels pantalons. A l’analitzar el mòbil, els agents assenyalen que la cambra no estava activada. Segons els Mossos, Isak Andic va fer tres fotografies i un vídeo amb el mòbil a les 12.17 hores: per les imatges i la geolocalització es constata que el lloc exacte on les va fer era a l’inici del recorregut, a les escales on comença la ruta de la muntanya de Montserrat, pròximes a les coves de Salnitre. Entre les 12.17 hores i les 12.28 hores, moment de la caiguda, van transcórrer 11 minuts, prou temps per recórrer el trajecte entre les escales i el punt en què el fundador de Mango va caure per un precipici d’uns 100 metres d’altura.Segons els Mossos, Isak Andic va fer tres fotografies i un vídeo amb el mòbil a les 12:17 hores: per les imatges i la geolocalització es constata que el lloc exacte on les va prendre era a l’inici del recorregut, a les escales on comença la ruta de la muntanya de Montserrat pròximes a les coves de Salnitre. Entre les 12.17 hores i les 12.228 hores, moment de la caiguda, van transcórrer 11 minuts, prou temps, segons els Mossos, per recórrer el trajecte entre les escales i el punt en què el fundador de Mango va caure per un precipici d’uns 100 metres d’altura. En la seva primera declaració, Jonathan va assegurar que va avançar al seu pare tres o quatre metres i que no el tenia a la vista quan va sentir un soroll de pedres caient. Es va girar i va veure un cos rodant entre els matolls.En la seva primera declaració, Jonathan Andic va assegurar que havia avançat al seu pare tres o quatre metres i que no el tenia a la vista quan va sentir un soroll de pedres caient, es va girar i va veure un cos rodant entre els matolls.
Per aclarir aquests punts, la fiscalia va demanar, i la jutge va acceptar, un nou informe tècnic que haurà de treure conclusions sobre la mecànica de la caiguda i determinar si es va produir una relliscada o una empenta. L’acusació pública també va sol·licitar proves tècniques sobre telefonia i informació sobre el viatge de Jonathan a l’Equador, on suposadament va perdre el mòbil. A més, va requerir declaracions testificals, com la dels excursionistes que van atendre el fill del fundador de Mango després de la caiguda del seu pare pel barranc. També està previst que declari davant la jutge la terapeuta de família.Per aclarir aquests punts, la fiscalia va demanar, i la jutge ha acceptat ara, aquest nou informe tècnic, que també haurà d’acabar sobre la mecànica de la caiguda i determinar si es va produir una relliscada o una empenta. L’acusació pública també ha sol·licitat proves tècniques sobre telefonia i informació sobre el viatge de Jonathan Andic a l’Equador, on suposadament i, segons ell, va perdre el mòbil. A més, ha requerit algunes declaracions testificals, com la dels excursionistes que van atendre el fill del fundador de Mango després de la caiguda del seu pare pel barranc. També està previst que declari davant la jutge la terapeuta de família que va tractar Jonathan Andic i el seu pare pel conflicte que existia entre tots dos.
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