L’AMB celebra el 15è aniversari amb una crida al consens
El president de l’organisme i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va definir l’acord que va permetre la constitució de l’ens com un "gran pacte de país".
Gerardo Santos
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va escollir celebrar els seus 15 anys de vida al Parlament de Catalunya. Allà va ser on, el 27 de juliol del 2010, es va aprovar per unanimitat la llei 31/2010, que donava llum verda a la conformació dels òrgans de govern, formalitzada el juliol del 2011, de l’única administració metropolitana legalment constituïda a Espanya. El president de l’AMB i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va iniciar l’acte: "Avui celebrem el somni democràtic de l’alcalde Pasqual Maragall", va destacar Collboni, que va afegir que l’exalcalde sempre va dir tenir dos objectius en política. "Un, l’olímpic, i, l’altre, el metropolità".L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha escollit celebrar els seus 15 anys de vida al mateix lloc on va començar la seva singladura, al Parlament de Catalunya. Allà va ser on, el 27 de juliol del 2010, es va aprovar per unanimitat la Llei 31/2010, que donava llum verda a la conformació dels òrgans de govern, formalitzada ja el juliol del 2011, de l’única administració metropolitana legalment constituïda a Espanya. Ha sigut el president de l’AMB, i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, l’encarregat de donar inici a l’acte: "Avui celebrem el somni democràtic de l’alcalde Pasqual Maragall", ha destacat Collboni, que ha afegit que l’exalcalde sempre ha dit tenir dos objectius en política. "Un, l’olímpic i, l’altre, el metropolità".
L’AMB està integrada per 36 municipis que ocupen 636 km2, representen 3,4 milions de persones i sumen més de la meitat del producte interior brut català. Es tracta del tercer pressupost més gran de Catalunya, amb 2.896 milions d’euros per al 2026. La centralitat política de l’AMB explica l’assistència d’un gran nombre de personalitats polítiques a l’acte, com l’expresident Artur Mas, l’exalcalde de Barcelona Joan Clos i els alcaldes de les 36 ciutats metropolitanes. El discurs de Collboni va agrair a tots els alcaldes la seva feina i va recordar les dificultats que va afrontar el naixement de l’ens: "Commemorem 15 anys d’un pacte de país que no va ser fàcil, i que va dotar la realitat metropolitana de Barcelona del govern que necessitava".L’AMB està integrada per 36 municipis que ocupen 636 km2, representen 3,4 milions de persones (el 42% de la població) i sumen més de la meitat del producte interior brut català (un 52%) i al voltant de l’11% del PIB espanyol. No en va, es tracta del tercer pressupost més gran de Catalunya, amb 2.896 milions d’euros per a aquest 2026. La centralitat política de l’AMB explica l’assistència d’un gran nombre de personalitats polítiques a l’acte. Entre d’altres, l’expresident Artur Mas, l’exalcalde de Barcelona Joan Clos, o els alcaldes de les 36 ciutats metropolitanes. El discurs de Collboni ha agraït a tots els regidors el seu treball, i ha recordat les dificultats que va enfrontar el naixement de l’ens: "Commemorem 15 anys d’un pacte de país que no va ser fàcil, i que va dotar la realitat metropolitana de Barcelona del govern que necessitava".
Un àrbitre de futbol
Per Collboni, l’AMB treballa per "fer les coses bàsiques que la ciutadania pressuposa que la política s’ocupa de fer". L’ens té competències en matèries sensibles com urbanisme, mobilitat i transport públic, medi ambient, habitatge, desenvolupament econòmic o polítiques socials. El lema, Fem el que es dona per fet, celebra els "15 anys de servei públic". Es compara la tasca de l’AMB amb la d’un àrbitre de futbol, que se celebra per mediar entre rivals i complir la seva tasca sense fer gaire soroll, com va descriure el periodista Josep Cuní.Per a Collboni, l’AMB treballa per "fer les coses bàsiques que la ciutadania pressuposa que la política s’ocupa". En aquest sentit, l’ens té competències en matèries tan sensibles per a la ciutadania com urbanisme, mobilitat i transport públic, medi ambient, vivenda, desenvolupament econòmic o polítiques socials. "Ciutat de ciutats", com descriu la mateixa AMB la seva idiosincràsia, l’ens ha escollit per celebrar els "15 anys de servei públic" el lema "fem el que es dona per fet", a la manera d’aquell àrbitre de futbol al qual se li celebra la seva actuació en un partit, precisament per mediar entre rivals i complir la seva comesa defugint la polèmica, o "sense fer massa soroll", com ha descrit el presentador de l’acte, el periodista Josep Cuní.
El tronc central de la commemoració el va protagonitzar una taula rodona, que va portar per nom L’Àrea Metropolitana de Barcelona, 15 anys de trajectòria i de prestació de serveis a la ciutadania, i que es va endinsar en els orígens de l’ens, marcat per la dissolució de la Corporació Metropolitana de Barcelona el 1987 per part del Govern de Jordi Pujol. A la taula rodona va seguir el discurs del president del Parlament, Josep Rull.
"Un dels grans patrimonis de l’AMB és la majoria rotunda que la va avalar, ara és molt més difícil que les lleis surtin amb unanimitat", va lamentar Rull. També va destacar que el govern de l’AMB "de concentració [format pel PSC, ERC, Comuns i Junts] és el reflex d’una administració que té poc d’aparador i que fa del mandat d’ajudar i ser extraordinàriament útil la seva característica més rellevant".
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va tancar l’acte amb una felicitació a "totes aquelles persones que van participar en l’elaboració de la llei" que va permetre el naixement de l’AMB. El discurs del president es va endinsar en la interpel·lació al consens polític i a la "necessitat del pacte" i a "la defensa de l’ofici polític" que va fer possible la creació de l’ens metropolità: "Fer política és pactar, i això vol dir saber renunciar per aconseguir els objectius".
- Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa
- El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Tens un coeficient intel·lectual alt? Els sis hàbits que caracteritzen aquestes persones
- Comunicat de la família Messi sobre l’estat de salut del pare de l’astre argentí: «Demanem responsabilitat, prudència i humanitat»
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- La CGT de Manresa torna a demanar al govern on han anat a parar 440 tones de cartró recollit selectivament
- L'Ajuntament de Casserres alerta de la presència d'uns presumptes lladres a la població