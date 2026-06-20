La mare del nadó maltractat demana tornar a declarar
La primera vegada "li acabaven de notificar una notícia monstruosa, estava en estat de xoc", declara l’equip legal de la investigada.
Marta Català
La mare del nadó presumptament maltractat a Barcelona ha demanat declarar de nou davant del jutge per realitzar una segona declaració "ampliatòria", avancen fonts de la defensa a EL PERIÓDICO. En aquest sentit, l’equip legal de la mare considera que la primera declaració es va produir en circumstàncies excepcionals: "Feia dues nits al calabós, li acabaven de notificar una notícia monstruosa, estava en estat de xoc i és normal que no estigués en condicions de fer una declaració perfecta".
L’acusada, N. H., va ingressar a la presó junt amb la seva parella el 20 de març després que l’Hospital Vall d’Hebron activés el protocol de violència infantil a l’explorar el petit i considerar que tenia lesions compatibles amb maltractaments i agressió sexual. Després de l’arrest, els dos progenitors van declarar davant el jutge i van dir que no sabien com s’havien produït les lesions.
Segons les mateixes fonts, la investigada no va faltar a la veritat en la seva primera declaració, però ara vol fer una explicació ampliada dels fets. N. H. es troba en llibertat des del 7 de maig i, en la seva primera declaració, va mantenir que estimava el seu fill i que mai va tenir sospites de maltractament, "tret de per la falta de perícia del progenitor", indica l’entorn de la investigada. Ara, en aquesta nova declaració, detallarà aspectes concrets de la seva vida privada que no van ser preguntats explícitament, afirma la defensa, en relació, per exemple, amb converses de WhatsApp que va mantenir amb les seves amigues sobre la seva vida personal i de parella, en les quals apuntava al seu desig de fer fora el marit de casa perquè no cuidava bé del nen.
La defensa pretén acreditar que "difícilment una mare podria sospitar de presumptes maltractaments si fins a 13 sanitaris, entre metges i infermeres, que no van atribuir els problemes del petit" a suposades agressions. En la mateixa línia, la defensa assenyala que portar un nen contínuament al metge, "lluny de ser un indici de maltractament, és tot el contrari, una cosa incompatible amb l’encobriment".
Protocol
La setmana passada van declarar els metges de la Vall d’Hebron que van atendre el petit i van activar el protocol de violència infantil. Segons van mantenir, "mai havien vist unes lesions tan greus". Per a la defensa, és important conèixer el testimoni tant dels metges que van detectar les agressions com dels que no ho van veure, referint-se als professionals que van tractar el petit abans de les sospites. L’entorn pròxim a la família explica que els pares del nadó van acudir a centres hospitalaris fins en nou ocasions abans que s’activés el protocol. Ho van fer, mantenen, per diferents malalties, com irritabilitat, còlics o lesions escrotals.
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