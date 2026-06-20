Un menor mor al banyar-se en una platja de Tarragona
Dos nens més de 13 anys van resultar ferits crítics. Els joves saltaven de les roques de la punta del Miracle, a l’Arrabassada, quan van quedar atrapats.
Jan Magarolas
Divendres tràgic a la costa de Tarragona. A primera hora de la tarda un menor de 12 anys va morir en una zona rocosa a prop de la platja de l’Arrabassada del municipi. El succés va tenir lloc quan el menor jugava amb uns amics a saltar des de les roques al mar. Dos menors de 13 anys més haurien resultat ferits crítics i van ser traslladats a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.
Segons va informar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), els fets van succeir cap a les 15.30 hores, que va ser quan el número d’emergències va rebre l’avís. La trucada alertava que un grup de sis menors s’havien quedat atrapats en un punt de difícil accés, lluny de la platja, i que no podien tornar. Els nens estarien saltant al mar en una zona que té una altura considerable, de més de tres metres.
Tres van poder sortir pel seu propi peu i, un cop ja a la sorra, van ser atesos pels serveis d’emergència i per l’atenció psicològica del SEM. Els altres tres no van tenir tanta sort i van haver de ser rescatats per l’helicòpter i amb l’ajuda dels recursos marítims. Un no ho va superar i es va informar de la seva mort quan passaven pocs minuts de les 17.30 hores.
Els equips d’emergències del SEM van acudir al lloc amb sis dotacions i un helicòpter medicalitzat, van rescatar els menors a l’aigua i els van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar, a alguns a les mateixes roques i a d’altres directament a la platja. El SEM va traslladar dos dels menors en estat crític a l’hospital.
Punt de difícil accés
Els cossos d’emergències van assenyalar el lloc de l’accident, concretament la cova del Gos, una zona rocosa a prop del passeig marítim Rafael Casanova, que voreja la costa per la punta del Miracle. Aquesta separa les platges de l’Arrabassada i el Miracle. La situació d’aquesta cova, de difícil accés per terra i per mar, quedaria fora de la vista i la cobertura dels socorristes que hi havia a les platges adjacents. L’onatge en aquest punt hauria complicat la sortida dels joves.
A causa del succés, els Mossos d’Esquadra també van acudir al lloc amb diversos efectius i un vaixell de la Unitat Marítima, així com la Creu Roja. Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat van activar cinc dotacions per a les tasques de rescat i Salvament Marítim va mobilitzar un vaixell Salvamar Fomalhaut i un helicòpter Helimer 202 amb què va ser hissat un dels menors.
En el moment del succés a primera hora de la tarda, a la platja de l’Arrabassada onejava la bandera groga de precaució, que després va ser substituïda per la vermella. En aquest punt hi havia els banyistes propis d’un divendres del mes de juny, per la qual cosa l’actuació dels serveis d’emergència va crear molta expectació.
Tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, van mostrar la seva consternació pel succés. Es tracta del primer ofegament al municipi de Tarragona des que es va iniciar la temporada de platges, el 15 de juny, i el cinquè en tota la demarcació.
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