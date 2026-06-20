Successos
Un home mor ofegat de matinada a la platja de Sant Miquel de Barcelona
És la tercera víctima mortal per ofegament en les últimes hores a la costa catalana, després de la mort de dos menors en l’accident en una zona rocosa de la platja de l’Arrabassada de Tarragona
Mor un segon menor a l’hospital després de l’accident a la platja de l’Arrabassada de Tarragona
Jordi Ribalaygue
Un home de mitjana edat ha mort ofegat aquest dissabte al matí a la platja de Sant Miquel a Barcelona. Es tracta d’una de les platges cèntriques de la ciutat, les situades davant el barri de la Barceloneta. Protecció Civil ha informat que el telèfon d’emergències 112 ha rebut avís de la troballa de la víctima a les 06.59 hores, en una hora en què no hi ha servei de socorrisme que vigili la vora.
Aquesta mort se suma a la mort de dos menors en l’accident ocorregut en una zona rocosa a la platja de l’Arrabassada, a Tarragona, aquest divendres. Un nen de 12 anys va perdre la vida ahir a la platja tarragonina mentre jugava amb dos menors saltant des d’unes roques al mar. Els altres dos van ser hospitalitzats en estat crític i un d’ells, de 13 anys, ha mort aquesta matinada a l’hospital Joan XXIII.
En el cas de Barcelona, quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana s’han desplaçat a la platja de Sant Miquel després de l’alerta. Els agents i els sanitaris no han trobat la documentació de la víctima, cosa que complica les tasques per identificar-la.
Davant els casos ocorreguts en les últimes hores, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions en platges, piscines i altres zones de bany. Així mateix, recorda que s’ha de trucar amb urgència al 112 en el supòsit de veure un banyista que es trobi malament o es trobi en dificultats a l’aigua, perquè els equips d’emergència puguin actuar al més aviat possible.
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