Municipis de l’àrea metropolitana reforcen la prevenció
Castelldefels ha prohibit les casetes ambulants de venda de petards, mentre que l’Hospitalet ha vetat les barbacoes davant el risc d’incendis.
Àlex Rebollo
Aquest 2026 ha sigut el primer any en què Castelldefels no ha permès que s’instal·lin casetes ambulants per a la venda de petards abans de la revetlla de Sant Joan. D’aquesta manera, els veïns de la ciutat del Baix Llobregat que vulguin fer ús de la pirotècnia la nit més curta de l’any es veuran forçats a desplaçar-se a altres municipis per comprar-la. Es tracta d’una mesura que busca reduir l’ús dels petards i, amb això, tots els riscos d’incendis o cremades que aquests comporten. Malgrat la particularitat de la mesura, són diversos els consistoris catalans que, en un context d’altes temperatures i un risc d’incendi cada vegada més alt han reforçat les seves campanyes informatives i dispositius de seguretat per viure una revetlla amb el mínim risc possible.
A l’Hospitalet de Llobregat també preveuen reforçar la vigilància en els punts més problemàtics i portar a terme mesures que ja els han donat bons resultats en els últims anys, com la col·locació de barreres New Jersey a l’avinguda Severo Ochoa per evitar que pugin cotxes a les voreres i es descontroli la festa com va passar fa dos anys. Aquest 2026, l’Ajuntament de l’Hospitalet replicarà també la mesura a la plaça al costat del carrer Granada. A més, per reduir el risc d’incendis a la ciutat, l’Hospitalet ha impulsat una campanya, replà a replà, per recordar als seus veïns que està prohibit fer barbacoes al carrer.
Davant el risc d’incendi forestal, diversos Ajuntaments del Vallès han reforçat aquest any els advertiments i les restriccions amb motiu de la revetlla de Sant Joan, recordant en alguns casos la prohibició d’encendre foc o llançar petards a menys de 500 metres de zones boscoses, com recullen expressament municipis com Rubí, Terrassa i Sabadell. En altres casos, com Mollet, el consistori ha posat l’accent a extremar la precaució davant les elevades temperatures previstes aquests dies per evitar incendis forestals.
Risc d’incendi
Municipis com Sant Boi, Gavà i Viladecans recorden des de fa dies la importància d’extremar les precaucions pel risc d’incendi forestal derivat de les altes temperatures i la gran quantitat de massa forestal que limita amb els municipis. De fet, aquesta mateixa setmana, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat en marxa els treballs de prevenció d’incendis als boscos metropolitans per protegir aquest estiu del foc urbanitzacions de Sant Cugat, Gavà i Torrelles. A Vilanova i la Geltrú només s’han autoritzat dues fogueres, que seran inspeccionades, mentre que a Mataró està prohibit fer foc a les platges i es reforcen els dispositius policials, sanitaris i de vigilància forestal, a més de recordar les restriccions sobre l’ús de material pirotècnic a prop de zones boscoses.
A la província de Tarragona, les novetats més importants seran a la Pineda, la platja de Vila-seca. Aquest any han restringit l’ús de pirotècnia i els accessos a dos punts sensibles del litoral. No es podrà accedir a una zona de la platja que està inclosa a la Xarxa Natura 2000 i el parc del Pinar de Perruquet, una de les poques zones amb arbres de la Pineda, serà un espai de calma sensorial i lliure de pirotècnia. Per això, la festa es traslladarà aquest any al parc dels Prats, considerat més adequat. Vila-seca preveu una afluència de fins a 8.000 persones a la platja per la revetlla, per la qual cosa el dispositiu de seguretat serà de 72 efectius policials i l’ús de drons.
A Tarragona capital, per primera vegada s’activarà la prohibició d’instal·lar carpes, estructures, generadors, equips de música de gran format o neveres industrials a les platges del terme municipal, des de les més urbanes fins a les cales. Aquesta restricció inclou les fogueres i les barbacoes de gran format i respon, segons fonts municipals, al comportament percebut l’any passat per les festes espontànies.
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