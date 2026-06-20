Primera cirurgia pediàtrica amb un robot d’incisió única
L’equip d’Urologia de l’Hospital Vall d’Hebron va extirpar el ronyó i l’urèter infectat d’un nen de 12 anys a través d’un sol tall.
Patricia Martín
L’equip d’Urologia Pediàtrica de l’Hospital de la Vall d’Hebron ha portat a terme la primera cirurgia pediàtrica d’Europa amb un robot quirúrgic que efectua una sola incisió, cosa que permet una recuperació més ràpida del pacient. El protagonista d’aquesta nova fita mèdica és un nen de 12 anys, Ilias, a qui se li va extirpar un ronyó i l’urèter després que una infecció que va ser provocada per múltiples càlculs renals deixés l’òrgan sense funció.
Han passat 16 anys des que un robot quirúrgic va entrar per primera vegada als quiròfans de la Vall d’Hebron per operar una nena amb un tumor d’ovari. Aquella intervenció es convertiria en la primera cirurgia robòtica realitzada per un servei pediàtric a Europa i marcaria l’inici d’una etapa d’operacions mínimament invasives. Des d’aleshores, la tecnologia ha evolucionat i els primers dispositius, desenvolupats per la NASA, han donat pas a sistemes més precisos, flexibles i menys invasius.
De fet, el nou robot, anomenat Shurui Single Port (SP) i desenvolupat per l’empresa xinesa Surgerii Robotics –que ha triat la Vall d’Hebron com a porta d’entrada d’aquesta tecnologia a Europa–, té un únic braç, per la qual cosa permet accedir al cos a través d’una única incisió, de tot just dos centímetres i mig. Per aquesta entrada, s’introdueix tot el material, inclosa una càmera de 360 graus que es desplega com si fossin els tentacles d’un pop microscòpic, cosa que permet més precisió i arribar a espais anatòmics reduïts.
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