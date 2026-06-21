Noves maneres d’alimentar-se
L’impacte del quèfir a la microbiota: «És fins i tot millor que el iogurt, els seus llevats ajuden a absorbir calci i ferro»
El consum ha augmentat un 71% l’últim any a Espanya, on ha generat un negoci de 145 milions d’euros
El CSIC llança una de les bases de dades més grans del món sobre la relació del quèfir i la microbiota humana
Guia per saber distingir un bon quèfir d’un altre que no ho és
María Jesús Ibáñez
En pocs anys s’ha convertit en una autèntica religió, fins al punt que només en els últims 12 mesos el seu consum ha crescut un 71% a Espanya. El quèfir, un lacti fermentat una mica més líquid i més àcid que el iogurt, és present a gairebé quatre de cada 10 llars espanyoles i ha passat de ser un producte pràcticament residual, de venda en botigues de dietètica o especialitzades en productes saludables, a generar un negoci de 145 milions d’euros, segons dades de les consultores IRI i Worldpanel, l’antiga Kantar. Aquest espectacular auge, assenyalen els experts, està relacionat amb el canvi d’hàbits, cada vegada més popular, cap a l’alimentació funcional i la cura de la salut digestiva.
«Els fermentats, en línies generals, contenen uns microorganismes que arriben vius a la microbiota, de manera que ajuden a l’equilibri intestinal, a una millor absorció de lactosa, de calci i ferro i també contribueixen a una millor salut immunitària i salut digestiva», explica Patricia Levy, directora de l’àrea d’investigació i desenvolupament (R+D) de la multinacional Danone a Espanya. A diferència del iogurt, el poder del qual són els bacteris, «el quèfir autèntic té també llevats i la seva matriu de cultius és més complexa», afegeix Levy. «Estem encara investigant-ho, però a priori estem confirmant que els seus beneficis aporten més diversitat a la microbiota i més impacte en la desinflamació, a més d’una absorció més alta de calci i ferro», assenyala.
Fermentació natural
Fins fa poc, l’origen del quèfir s’havia relacionat amb els pastors nòmades de les muntanyes del Caucas, que recorrien la regió entre Europa de l’Est i Àsia amb la llet de les seves ovelles emmagatzemada en odres de cuir. Quan el líquid fermentava, per temperatura o perquè s’havia deixat massa temps al receptacle, aquesta llet es convertia en un nou producte batejat amb la paraula turca ‘keif’, que significa ‘sentir-se bé’ o ‘viure bé’. La teoria ha sigut desmuntada recentment, a l’aparèixer restes d’aquesta llet fermentada en unes mòmies de fa més de 3.600 anys en un jaciment l’oest de la Xina. Això ha permès datar els inicis de l’elaboració de quèfir en un període molt més antic i ha ampliat també la zona on es consumia.
Com altres fermentats, com el ja esmentat iogurt, el xucrut, el kimtxi o la kombutxa, el quèfir conté microorganismes vius (probiòtics) que transformen els aliments i regeneren la microbiota intestinal. «És important tenir-los presents en les diferents etapes de la vida, perquè al principi, en la infància, la microbiota té, de manera natural, grans quantitats de bífidus i bacteris que amb el temps van desapareixent... Per això és important consumir-los des del principi del cicle de la vida», aconsella la directiva de Danone.
Algunes investigacions relacionen la microbiota amb la longevitat i amb malalties associades a aquesta com la diabetis i el Parkinson. De fet, un estudi recent publicat a la revista científica ‘Nature Medicine’ indica que els canvis en aquesta poden ajudar a predir quines persones tenen més risc de desenvolupar aquesta malaltia neurodegenerativa. «L’avenç en microbiota està transformant la nostra comprensió de la salut digestiva i el benestar», afegeix la investigadora.
L’assumpte va cobrant cada vegada més interès. Fa unes setmanes, per exemple, 150 científics i divulgadors es van reunir a Madrid, convocats per Activia, per explicar com «aquest ecosistema invisible influeix de manera decisiva en el benestar». «Amb aquesta iniciativa, Activia reforça el seu posicionament com a marca pionera en salut digestiva i microbiota, apostant per acostar el coneixement científic a la societat i fomentar una conversa basada en l’evidència», va destacar en aquest fòrum la vicepresidenta de Màrqueting de Danone, Soledad Camacho.
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