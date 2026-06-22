23 i 24 de juny
Dispositiu especial per Sant Joan a l’àrea de Barcelona: 160 treballadors i 70 vehicles per netejar les platges
Es faran servir garbelladores, quads i camions amb aigua a pressió per retirar residus i refredar fogueres, i buscar així tenir unes platges netes a primera hora
Els municipis catalans reforcen les precaucions per Sant Joan davant el risc d’incendi i les altes temperatures
Àlex Rebollo
L’Àrea Metorpolitana de Barcelona (AMB), en col·laboració amb els vuit ajuntaments metropolitans del litoral, té previst desplegar un dispositiu especial de neteja intensiva de les platges per a Sant Joan, que començarà a les sis del matí del 24 de juny i es prolongarà fins a les 9.30 hores. «L’objectiu d’aquest horari intensiu i concentrat és que pugui celebrar-se la revetlla sense restriccions horàries i, al mateix temps, tenir les platges en bones condicions a primera hora del matí de l’endemà», apunta l’administració metropolitana en un comunicat. Durant la revetlla de Sant Joan, la nit del 23 de juny, les platges de tot el territori català es converteixen en un punt de trobada en què sopar, beure, compartir temps amb amics i familiars i, en definitiva, celebrar. En moltes ocasions, no obstant, l’ús intensiu de la costa comporta que una gran multitud de deixalles s’abandonin, cosa que requereix un operatiu extraordinari perquè la sorra pugui estar disponible al públic.
Així, en aquest dispositiu especial es desplegaran 160 treballadors, tres camions compactadors –dos tot terreny per buidar papereres semisoterrades i un de reforç–, nou grabelladores, tres quads i 29 vehicles 4x4. Sis dels vehicles 4x4 estan dotats amb equips d’aigua a pressió, que serviran per refredar les possibles fogueres des de primera hora, per poder retirar-les amb seguretat i rapidesa, i per netejar els equipaments i el mobiliari. També hi haurà 15 contenidors auxiliars de 12 metres cúbics per a la recollida manual de residus, 31 contenidors auxiliars de platja als accessos, tres retroexcavadores i un camió tot terreny amb grua.
L’AMB ja ha protagonitzat campanyes de neteja massiva en els últims anys per buscar que les platges metropolitanes estiguin llestes per al bany des de primera hora del matí del 24 de juny. Un repte majúscul si es té en compte que l’àrea de Barcelona suma un total 42 quilòmetres de platges que s’estenen des de Castelldefels fins a Mongat –tot i que en aquest municipi, a causa dels efectes del canvi climàtic i a la presència de ports esportius previs, les platges han patit una regressió severa–. Unes costes que, a més, compten amb importants zones de dunes que funcionen com un propulsor de la biodiversitat, tant animal com vegetal, però que, en l’actual context d’altes temperatures, conviuen amb el risc d’incendi que es deriva de l’ús de la pirotècnia per Sant Joan.
A més, s’incrementarà la neteja manual en els trams afectats per la regressió de les platges. En aquest cas, les platges més afectades són Badalona i Montgat. També es farà una neteja 100% manual a les platges dels espais naturals del delta del Llobregat. A més, cinc persones de l’equip tècnic de l’AMB estaran distribuïdes per diferents platges per coordinar totes aquestes tasques i fer-ne el seguiment.
La neteja nocturna es completarà amb el cribratge de totes les platges i el buidatge dels contenidors. Després, es continuarà «treballant intensament» durant les 48 hores posteriors en un servei constant per acabar de retirar tots els residus i restes de fogueres, i portar a terme les actuacions de manteniment que siguin necessàries. També es passarà el tractor amb electroimant per totes les platges per retirar els possibles elements metàl·lics que quedin a l’arena. En el cas de Barcelona, l’Ajuntament marca el final de les celebracions a les sis del matí del 24 de juny, la policia activarà el desallotjament de tot el litoral. A aquella hora, la platja haurà de quedar buida perquè els treballadors municipals del servei de neteja puguin començar a treballar a la zona
Crida a la responsabilitat
L’AMB recorda que està prohibit fer fogueres a les platges amb un triple objectiu: minimitzar el risc d’incendis forestals, evitar cremades i prevenir la presència de residus perillosos, que, a més, contaminen la sorra de la platja. Les previsions apunten a temperatures nocturnes molt altes, d’entre 24 i 27 graus, durant tota la nit i la matinada a la costa metropolitana a causa de l’onada de calor que castiga ja Catalunya. «Aquest episodi de calor, juntament amb la vegetació seca, fa augmentar el risc d’incendi», explica l’entitat. Per això, l’AMB demana que no s’encengui foc, tot i que es tracti de petites fogueres, ni es tirin petards en zones de vegetació i pinedes. De fet, diferents municipis metropolitans i catalans han extremat precaucions per a aquest Sant Joan, amb més advertències o noves mesures. Per exemple, Castelldefels ha prohibit per primera vegada la instal·lació de parades ambulants de petards a la ciutat.
També es recomana dipositar els residus en bosses i deixar-los al contenidor de la platja o del carrer. Alba Barrera, tècnica de platges de l’AMB, afirma que els residus que es deixen a la sorra poden acabar al mar, contaminar l’ecosistema marí i posar en perill la salut dels animals que hi viuen, que sovint confonen escombraries i plàstics amb aliments. L’Àrea Metropolitana també remarca que està prohibit acampar a les platges, és a dir, instal·lar tendes de campanya, ja que impedeixen portar a terme les tasques de neteja.
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