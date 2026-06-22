Aquest dilluns
Espanya viu una nit infernal amb mínimes de fins a 30 graus i es prepara per a un dia de calor extrema amb màximes de més de 42 graus
Gairebé un centenar de municipis espanyols van registrar ahir a la nit temperatures superiors als 25 graus, cosa que tècnicament es coneix com a nit més que tòrrida i gairebé infernal
Onada de calor a Espanya i la resta d’Europa, en directe | Temperatures aquest dilluns i última hora de l’Aemet i el Meteocat
L’Aemet emet un avís especial davant l’arribada de la primera onada de calor de l’any i adverteix d’un augment del risc d’incendis
Valentina Raffio
Espanya acaba de viure la nit més càlida de l’any amb mínimes que, en alguns casos, han marcat valors més que infernals. Al cap de Gata, a Almeria, els termòmetres no han baixat dels 31,4 graus en cap moment de la nit. A Ordizia, a la província de Guipúscoa, la temperatura amb prou feines ha baixat dels 30. Com en diversos municipis de Jaén, Navarra i Granada. En total, segons apunten els registres, han sigut gairebé un centenar els municipis espanyols que han registrat nits més que tòrrides (+ 25 graus) i gairebé infernals (30 graus). Com Barcelona, on els seus 1,7 milions d’habitants van dormir ahir a la nit a més de 26,4 graus. O Madrid, on els termòmetres no van baixar dels 25 graus ni en el moment més fresc de la nit. Els models apunten que aquestes xifres seran el preàmbul d’una jornada de calor extrema en la qual podrien arribar-se a màximes per sobre dels 42 graus que, en molts casos, podrien fins i tot batre rècord per a l’època.
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix que som davant la primera gran onada de calor de l’estiu. Aquest fenomen, ocasionat per l’arribada d’una gran massa d’aire saharià sobre la península Ibèrica, es va iniciar entre dissabte i diumenge i, per ara, tot apunta que s’allargarà fins dimecres vinent. Els experts adverteixen que entre dilluns i dimarts podríem registrar el punt àlgid d’aquest episodi amb temperatures extremes tant de dia com de nit. Per a aquestes jornades hi ha avisos per calor activats a pràcticament tot el país. Els més greus, de nivell vermell, es concentren a les províncies de Biscaia i Guipuzkoa, on s’espera arribar a màximes molt per sobre dels 40 graus. A Catalunya, Meteocat ha activat avisos de nivell groc i taronja per calor a pràcticament totes les comarques.
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