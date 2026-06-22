Barcelona, protagonista
Groots, la ‘foodtech’ catalana que conquereix els supermercats
L’empresa de Martorell especialitzada en hidroponia, el conreu sense terra, va començar com un somni de tres amics d’infantesa i avui proveeix d’alfàbrega, menta o coriandre les grans superfícies.
Júlia Cussó Melero
L’agricultura vertical encara és una gran desconeguda per al públic, però fa una dècada ho era encara més. Llavors, el vertical farming estava en fase de germinació i països com el Japó, Alemanya, els Estats Units i França tot just començaven a invertir en aquest innovador model productiu. L’auge de les impressores 3D i la millora dels sistemes de llums led va crear un context idoni perquè comencés a gestar-se una idea agosarada que s’acabaria convertint en l’empresa catalana Groots.
El que va començar com una petita foodtech d’agricultura vertical a Ripollet, amb l’objectiu de proveir restaurants de la zona, ha acabat conquerint grans superfícies comercials com ara Carrefour, Alcampo i El Corte Inglés. Avui dia Groots opera des de Martorell i ha esdevingut una empresa catalana capaç d’aixecar tota sola entre 4 i 5 milions d’euros de finançament, tant de fons privats com públics, per invertir en tecnologia i infraestructura.
Darrere del projecte hi ha tres amics de la infantesa: Joaquim Bas, enginyer químic, Carlos Gómez, enginyer civil, i Alessandro Calcagno, graduat en Administració i Direcció d’Empreses. El desembre del 2018 van decidir emprendre amb l’objectiu de convertir un somni compartit en un negoci: buscar noves maneres de produir aliments i esquivar els desafiaments que el canvi climàtic ja imposava a l’agricultura tradicional.
La foodtech se centra a conrear herbes aromàtiques com l’alfàbrega, el cibulet, la menta i el coriandre, entre altres condiments amb una demanda creixent a casa. Són espècies que avui dia el camp no pot produir de manera estable tot l’any per les condicions climatològiques a què està sotmès.
Al començament els socis van apostar pel desenvolupament d’una tecnologia pròpia i una estratègia d’autofinançament, per evitar les grans rondes d’inversió que solen caracteritzar el sector tecnològic. Després d’anys de proves, errors i millores contínues, van acabar dissenyant un sistema de conreu propi que avui constitueix la base del seu model productiu.
Aquest model combina tres elements que són clau. El primer és la hidroponia, una tècnica de conreu sense terra que, gràcies a un sistema de doble recirculació d’aigua, permet estalviar fins a un 95%. Això redueix l’aparició de plagues i així evita l’ús de pesticides i fertilitzants químics. El segon és l’optimització d’espai mitjançant torres de quatre metres, factor que permet rendibilitzar més bé l’espai disponible i produir més a prop dels nuclis urbans, amb una reducció de les necessitats de transport i de l’empremta ambiental. I, finalment, l’entorn controlat, un sistema automatitzat que monitora variables com la llum, la temperatura, nivells de CO2, humitat, emissions de l’espectre de llums led o els nutrients per garantir unes condicions òptimes de creixement.
Malgrat la reticència fundacional, durant l’estiu del 2019, quan ja ocupaven una nau de 400 m2 a Barberà del Vallès, es van obrir a estudiar fórmules per injectar capital extern per poder fer el salt al sector industrial i tecnològic que necessitaven. La inversió d’un grup de business angels, entre altres palanques financeres, els va catapultar a una altra divisió. En dos anys, una vegada superada la crisi de la Covid-19, s’han mudat a una nau de 3.000 m2 a Martorell. Joaquim Bas, cofundador de Groots, destaca que la paciència, la confiança i el temps van ser clau per al creixement de l’empresa, tot i que reconeix que han tingut la sort de tenir uns bons inversors durant tot el camí.
100.000 alfàbregues al mes
Guanyar-se la confiança dels comercials de les grans cadenes i adaptar-se a la seva logística no va ser pas fàcil, però de mica en mica Groots ha aconseguit entrar en la gran distribució alimentària. La seva principal carta ha sigut una oferta de productes de proximitat i de qualitat dotada de plena garantia de subministrament durant tot l’any. En el cas de l’alfàbrega, per exemple, produeixen més de 100.000 plantes al mes.
Bas remarca, a més, la gran satisfacció de l’empresa amb el seu programa d’inserció laboral, en col·laboració amb la Fundació Prat Comú. Plegats han ajudat a incorporar al món laboral més de 50 persones. Actualment, més del 60% de la plantilla de l’empresa està formada per persones en risc d’exclusió social procedents de la fundació, és a dir, 34 dels 61 treballadors.
La foodtech es troba en fase de creixement i expansió i preveu obrir noves instal·lacions. El seu objectiu a curt termini és tancar aquest 2026 amb una facturació de cinc milions d’euros. A mitjà i llarg termini, ambiciona arribar als supermercats de tota la Península i fer un salt qualitatiu amb moltes implicacions: adaptar el conreu vertical per produir a gran escala noves espècies, en especial fruita. Tota una revolució que ja és a tocar.
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