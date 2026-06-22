Cas mediàtic
La jutge de Martorell cita la dona d’Isak Andic per conèixer les males relacions amb el seu fill
També reclama la declaració com a testimonis de les germanes de Jonathan Andic i de la terapeuta de la família
La jutge demana l’historial mèdic complet d’Isak Andic per aclarir si realment patia artrosi
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Germán González
Barcelona
El Jutjat d’Instrucció número 5 de Barcelona ha estimat una bateria de proves dins de la investigació oberta per la mort d’Isak Andic, fundador de Mango, el 14 de desembre del 2024 a Collbató. Entre aquestes ha citat 10 testimonis entre els quals destaquen Estefania Knuth, parella d’Isak Andic, que davant els Mossos d’Esquadra va explicar que les males relacions de la víctima amb el seu fill, Jonathan, acusat de l’homicidi del seu pare. Precisament, aquestes males relacions i l’«obsessió» pels diners del Jonathan són el principal mòbil del suposat crim, segons els investigadors i la fiscalia.
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