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Aquest dilluns

L’onada de calor posa en avís 15 comunitats autònomes i obliga a activar un nivell vermell al País Basc davant de màximes per sobre dels 40 graus

Els models apunten que aquest episodi s’allargarà fins com a mínim dimecres i després, a partir de dijous, els termòmetres podrien iniciar el descens

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Valentina Raffio

Espanya arrenca la setmana immersa en una onada de calor que ha obligat a posar en avís 13 comunitats autònomes i activar avisos de nivell vermell al País Basc davant de màximes que podrien superar els 40 graus. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix que durant aquest episodi podrien registrar-se temperatures entre 5 i 10 graus per sobre del normal per a aquestes dates, màximes per sobre dels 42 graus i mínimes que no baixaran dels 25 graus en diversos punts del país. Els meteoròlegs adverteixen que en alguns punts, sobretot a l’interior peninsular, la calor podria arribar acompanyat de la formació de tempestes vespertines localment fortes i intenses ratxes de vent. La situació ha obligat a activar avisos grocs per tempestes en almenys cinc comunitats.

Els experts afirmen que l’onada de calor, que es va iniciar entre dissabte i diumenge, arribarà entre aquest dilluns i dimarts el seu punt més àlgid. Durant aquestes jornades els termòmetres tornaran a situar-se entre els 40 i els 42 graus al Cantàbric oriental, el nord-est peninsular i les valls de l’Ebre, el Tajo, Guadiana i Guadalquivir durant gran part del dia. I després, al baixar el sol, tot apunta que els termòmetres no baixaran dels 25 graus en nombrosos punts del litoral mediterrani, així com en grans nuclis urbans del centre i sud peninsular com Madrid o Sevilla. Segons indiquen els models, en molts casos podrien registrar-se les temperatures més altes mai observades per a aquesta època de l’any. Sobretot en punts com el País Basc, on de normal les temperatures solen ser més tènues i no tan extremes com en altres punt del territori.

Baixada de les temperatures

A partir de dimecres, els models indiquen que començarà a entrar aire atlàntic més fresc per l’oest peninsular, provocant un descens de les temperatures a Galícia, Extremadura i bona part d’Andalusia. A la resta del país la calor continuarà sent intensa amb màximes per sobre dels 40 graus a les principals valls fluvials. Dijous s’espera una baixada tèrmica més acusada dels termòmetres al Cantàbric, la meitat occidental i el centre peninsular. Ciutats com Badajoz o Sevilla podrien quedar-se en màximes d’entre 30 i 32 graus, valors notablement inferiors als registrats durant l’inici de la setmana. Tot i així, adverteixen els experts, l’est peninsular continuarà suportant temperatures molt elevades, amb ciutats com Pamplona, Lleida, Logronyo o Saragossa arribant a entre 38 i 40 graus.

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L’onada de calor podria començar a afluixar entre dimecres i dijous, tot i que tot apunta que les temperatures continuaran mantenint-se altes

Els meteoròlegs afirmen que a partir de dijous «tot i que és probable que l’onada de calor deixi de complir els criteris tècnics per ser considerada com a tal, tot apunta que les altes temperatures continuaran durant diversos dies més a bona part de la Península i les Balears». Això significa que la calor no serà tan extrema ni tan estesa com en l’arrencada de la setmana però que, tot i així, les temperatures es continuaran mantenint molt altes per a l’època en gran part del país. Després, de cara al cap de setmana, alguns experts comencen a suggerir que podria produir-se un nou repunt tèrmic tot i que, ara per ara, a causa de la incertesa dels models, encara és aviat per confirmar aquest escenari.

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