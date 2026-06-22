Nit de gran impacte econòmic
La patronal Fecasarm preveu que discoteques i restaurants de la costa arribin al 95% d’ocupació durant la revetlla de Sant Joan
El sector demana que totes les festes compleixin els criteris de seguretat exigibles i s’eviti la competència deslleial
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Patricia Castán
L’increment de turistes a Catalunya per la situació geopolítica i el bon temps propulsaran una ocupació del 95% en restaurants i locals d’oci nocturn de la costa catalana durant la revetlla de Sant Joan, cinc punt per sobre de fa un any. Així ho estima la patronal Fecasarm, que per a les zones d’interior situa la dada entre el 80 i 85%, similar a l’any passat. L’optimisme del sector es recolza en un alt nombre de reserves, sobretot en les principals destinacions, tant per a sopars de grup com per a les puixants zones vip de discoteques i festes.
A Barcelona, tot i que les grans concentracions de públic es produeixen sobretot a l’aire lliure, a peu de platja, els locals d’oci també seran epicentre de les celebracions. La temporada alta provoca una enorme afluència de turistes barrejats amb públic local. En altres municipis turístics de la costa l’arribada de visitants serà superior a l’habitual ja que molts viatgers busquen països mediterranis que perceben com a assegurances.
El secretari general de la patronal FECASARM, assenyala que segons els sondejos realitzats entre els seus associats el context és propici per a una nit d’increment de negoci. Creu que l’ocupació a la zona costanera arribarà al 95%, davant el 90% del 2025, ja que en molts casos els establiments ja tenen l ’aforament complet davant el volum de reserves anticipades. El ritme de venda d’entrades als locals nocturns és igualment alt, manté.
Preocupació per la proliferació d’esdeveniments
David López, president de l’entitat i també de l’Associació Front Marítim Barceloneta, assenyala que «la revetlla de Sant Joan és una de les nits més importants de l’any per al conjunt del sector a Catalunya, amb molt bones perspectives d’ocupació i una demanda molt dinàmica d’última hora». Però posa el dit a la nafra d’un tema que preocupa any rere any els empresaris de la nit: el volum de «competència deslleial» en dates punta com la revetlla. Consideren que les festes que proliferen, amb tota mena de promotors i no sempre en igualtat de condicions, els causen pèrdues milionàries.
Per això, en el marc del Grup de treball d’espectacles públics i activitats recreatives que recentment ha posat en marxa el Departament d’ Interior per posar al dia el catàleg d’espectacles i els horaris d’obertura i tancament els locals, han «constatat la necessitat d’avançar en l’actualització del marc normatiu per adaptar-lo a la realitat actual del sector i reforçar la coordinació entre administracions». També es treballa en la nova catalogació de les activitats.
López insisteix que el col·lectiu defensa un «oci segur, ordenat i de qualitat, que s’apliquin normatives adaptades a l’actualitat», i amb «seguretat jurídica», de manera que «tothom sàpiga què pot fer i que no pot fer d ’acord amb la llicència de què disposi ja que, altrament, la supervivència del nostre sector estarà sempre en risc».
Es pot recordar que l’ampliació horària que contempla la Generalitat en nits com la de Sant Joan fa que sigui una de les més lucratives del calendari, juntament amb Halloween, el Carnaval i Cap d’Any, amb un important impacte econòmic. Per això, no només els locals sinó que molts altres promotors organitzen festes i saraus per tot el territori.
A Catalunya
Aquest dimarts, com és habitual, el litoral s’emportarà la millor part. Pere Esteva, secretari general de l’Associació de Restauració i Lleure Nocturn de Castell, Platja d’Aro i s’Agaró (ARION), destaca que la revetlla marca l’inici de temporada. «És una nit molt especial per al nostre territori, que combina tradició, turisme i una oferta d’oci consolidada. Tot apunta que tornarem a viure una revetlla amb una gran ocupació i molta activitat als establiments», diu.
En el cas d’Eduardo Abenójar, president de l’Associació de Restauració i Lleure Nocturn de Salou (ARONS), les perspectives són «molt bones», amb el municipi ja en plena temporada alta i l’arribada de molts visitants estrangers. Creuen que la revetlla afegeix atractiu i projecta el destí.
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