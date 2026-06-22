La primera promoció d’audiòlegs de l’Estat espanyol sortirà de la UVic-UCC
La demanda de professionals especialitzats en salut auditiva creix mentre l’envelliment de la població i els trastorns de l’audició es converteixen en un repte sanitari de primer ordre
La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) graduarà el curs 2026-2027 la primera promoció del grau en Audiologia General, una titulació pionera que va introduir per primera vegada aquests estudis a l’Estat espanyol i que ha obert la porta a una nova professió especialitzada en la prevenció, l’avaluació i el tractament dels trastorns auditius i vestibulars.
L’arribada dels primers graduats coincideix amb un moment en què els problemes relacionats amb l’audició tenen una incidència cada vegada més elevada. Segons les previsions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el 2050 una de cada quatre persones presentarà algun grau de pèrdua auditiva. Davant aquest escenari, els sistemes de salut necessitaran professionals amb una formació específica capaços de donar resposta a una demanda assistencial creixent.
Una figura professional que el sector ja reclama
Tot i que la professió d’audiòleg encara es troba en procés de reconeixement a l’Estat, la incorporació d’aquests especialistes ja és una realitat en nombrosos centres sanitaris i empreses vinculades a la salut auditiva. De fet, alguns estudiants del grau ja desenvolupen la seva activitat professional abans d’obtenir el títol, impulsats per la necessitat de cobrir llocs de treball que fins ara no comptaven amb perfils específicament formats.
L’audiòleg treballa en col·laboració amb otorrinolaringòlegs, audioprotesistes, logopedes, psicòlegs, pedagogs i altres professionals de l’àmbit sanitari. La consolidació d’aquesta figura permetrà aproximar el model assistencial català i espanyol al d’altres països on l’audiologia és una disciplina plenament establerta, com Dinamarca o els Estats Units.
Les seves sortides professionals van més enllà dels hospitals i centres sanitaris. També poden desenvolupar la seva carrera en empreses dedicades a la investigació, el desenvolupament, la fabricació i la distribució de dispositius com audiòfons, implants coclears i altres tecnologies relacionades amb la salut auditiva.
Una formació orientada a la pràctica clínica
Una de les característiques diferencials del grau és la seva orientació pràctica i el seu format semipresencial. La formació combina sessions presencials, activitats virtuals en directe, tutories i treball autònom, adaptant-se a diferents perfils i necessitats.
Una part important de l’aprenentatge es porta a terme a l’Audiolab de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, un equipament de referència amb tecnologia avançada per estudiar la funció auditiva i vestibular. Aquest entorn permet familiaritzar l’alumnat amb les eines de la seva futura pràctica professional.
Natàlia Molina: «L’àudioòleg, cada vegada més necessari»
Natàlia Molina és audiòloga clínica pediàtrica a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i coordinadora de l’equip d’Audiologia del centre. Amb una extensa trajectòria formativa i professional vinculada a aquesta branca, la logopèdia i l’educació, combina la pràctica clínica amb la docència universitària a la UVic-UCC.
Molina valora la seva experiència professional de manera molt positiva, destacant especialment la satisfacció d’acompanyar nens i famílies en processos que poden millorar significativament la seva qualitat de vida. Segons explica, la detecció i intervenció precoç dels trastorns auditius tenen un impacte determinant en el desenvolupament dels pacients. Quant a la professió, considera que el paper de l’autènticòleg és cada vegada més rellevant a causa de l’envelliment de la població, l’augment de la consciència sobre la salut auditiva i els constants avenços tecnològics.
Juan Cifre: «L’audiologia clínica i la protètica es complementen»
Juan Cifre és tècnic superior en Audiologia Protètica i actualment cursa el Grau en Audiologia General a la UVic-UCC. Amb més de trenta anys d’experiència al sector, dirigeix els seus propis centres auditius i continua ampliant la seva formació per aprofundir en els diferents àmbits de l’audiologia.
Destaca que els estudis universitaris i les pràctiques hospitalàries li han permès descobrir una dimensió més clínica de la professió, complementària a la seva experiència en audiologia protètica. Quant a la importància de l’audiòleg, considera que aquest professional té un paper cada vegada més rellevant en la prevenció, l’avaluació, la rehabilitació i el seguiment dels problemes auditius. De cara al futur, espera una integració més gran de l’audiologia dins de l’àmbit sanitari i una col·laboració més estreta entre els diferents professionals del sector.
Laia Pérez: «És una professió amb molt futur»
Laia Pérez Gol és tècnica en Audiologia Protètica i actualment cursa el Grau d’Audiologia General a la UVic-UCC. Treballa en el servei de Consultes Externes d’Otorrinolaringologia d’Althaia, desenvolupant la seva activitat entre el CAP Sant Andreu de Manresa i l’Hospital Sant Joan de Déu, on participa en l’avaluació auditiva i l’estudi dels trastorns vestibulars.
Pérez destaca els beneficis de combinar la pràctica clínica amb els estudis universitaris, cosa que li permet aplicar els coneixements teòrics en el seu dia a dia professional. Quant a la professió, considera que l’audiòleg té un paper fonamental en la detecció precoç dels trastorns auditius i de l’equilibri. Aquest lloc de treball forma part d’una prova pilot pionera que ha demostrat que la incorporació de l’audiòleg als serveis d’Otorrinolaringologia contribueix a reduir significativament les llistes d’espera i a millorar l’eficiència del procés assistencial.
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