Temperatures extremes
El canvi climàtic ha ‘injectat’ fins a 4 graus a l’onada de calor que travessa Europa i ha augmentat el risc d’un episodi extrem
Una anàlisi de la plataforma ‘ClimaMeter’ assenyala que l’acció humana i l’augment d’emissions de gasos amb efecte hivernacle són responsables de l’extrema intensitat de les onades de calor que estem registrant en els últims anys
«Ara és més probable que aquests episodis apareguin a principis d’estiu que dècades enrere», afirma el meteoròleg Rubén del Campo
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Valentina Raffio
Les onades de calor han existit sempre, però ara, a causa del canvi climàtic, són cada vegada més freqüents, intenses i duradores. Una anàlisi de la plataforma ‘ClimaMeter’ afirma que l’escalfament global ha ‘injectat’ entre 2 i 4 graus a l’actual episodi que travessa Europa i que, segons constaten els registres, està polvoritzant rècords a tot el continent. «Patrons atmosfèrics similars a l’actual s’han produït moltes vegades en el passat, però ara es desenvolupen en un clima considerablement més càlid, cosa que comporta temperatures molt més elevades i més impactes», afirma l’anàlisi, en què es calcula que, per exemple, l’escalfament global ha incrementat la temperatura mitjana registrada durant aquest episodi a Barcelona, Madrid i València en gairebé 2,5 graus i a Saragossa en més de 4. I això, al seu torn, ha contribuït a registrar màximes d’entre 35 i 40 graus.
L’anàlisi calcula que, en cas de no ser per l’escalfament global, Barcelona, Madrid i València haurien pogut registrar fins a 2,5 graus menys durant aquest episodi, i que Saragossa s’hauria pogut estalviar fins a 4 graus d’increment.
L’anàlisi, publicada aquesta setmana durant el primer gran esclat de calor de l’estiu a Europa, es basa en la comparació de dos escenaris amb exactament les mateixes variables atmosfèriques. D’una banda, es va estudiar l’arribada d’una onada de calor de les mateixes característiques atmosfèriques que l’actual a mitjans del segle passat. I, d’altra banda, es van comparar els resultats d’aquestes simulacions amb els registres observats actualment a diversos països afectats per l’onada de calor. El resultat, afirmen els experts, va ser clar. I és que si no fos pel canvi climàtic, aquesta onada de calor hauria sigut molt menys intensa i con temperatures fins a 4 graus per sota del registrat aquests dies s. Això, a la pràctica, hauria fet que Barcelona no passés dels 32,5 graus en comptes d’arribar als 35. O que Madrid s’hagués quedat en els 36,5 en comptes de gairebé vorejar els 40. O que Saragossa no hagués arribat a marcar gairebé 42 graus sinó que, a tot estirar, s’hauria quedat en els 38.
«Les temperatures rècord registrades a Europa es van veure amplificades pel canvi climàtic antropogènic»
Els autors del anàlisis, liderat per una plataforma impulsada per la Unió Europea i el Centre Nacional Francès d’Investigació Científica (CNRS), es mostren contundents a l’afirmar que els extrems registrats durant aquest episodi són, en gran part, culpa de l’acció humana. «Les temperatures rècord registrades a Europa es van veure amplificades pel canvi climàtic antropogènic, mentre que la variabilitat climàtica natural probablement va exercir un paper secundari. Sense el canvi climàtic antropogènic, aquest esdeveniment hauria sigut igualment càlid. Però no hauria sigut una onada de calor tan extrema», afirmen els especialistes després de la publicació d’aquest treball en el qual, a més, es recorda que l’augment d’emissions de gasos amb efecte hivernacle ha tingut un impacte directe en l’ increment de freqüència, intensitat i durada de les onades de calor extremes a Europa i, més concretament, en regions com el Mediterrani.
Les onades de calor espanyoles
En el cas concret d’Espanya, segons explica el meteoròleg Rubén del Campo, de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), des de 1975 fins ara, Espanya ha registrat 12 onades de calor al juny i, d’aquestes, almenys la meitat s’han produït des del 2015. «Ara és més probable que aquests episodis apareguin a principis d’estiu que dècades enrere. Els registres confirmen que les onades de calor, que abans eren típiques de mitjans de l’estiu, estan apareixent ja al començament de l’estiu i fins i tot abans que acabi la primavera», afirma l’especialista que, a més, recorda que hi ha estudis que demostren que la durada mitjana de les onades de calor espanyoles ha augmentat ja uns tres dies per dècada i que la seva intensitat ha crescut al voltant de tres dècimes de grau cada deu anys. I per culpa d’això, explica, ara no només tenim més onades de calor sinó que, a més, aquests episodis arriben sent cada vegada més intensos.
La durada mitjana de les onades de calor espanyoles ha augmentat uns tres dies per dècada i la seva intensitat ha crescut al voltant de tres dècimes de grau cada deu anys
L’especialista també es mostra contundent al recordar que aquest fenomen, també en el cas d’Espanya, està directament vinculat al canvi climàtic causat per l’activitat humana i a l ’emissió desbocada de gasos ambefecte hivernacle. «L’escalfament de l’atmosfera i dels mars que envolten Espanya afavoreix temperatures més altes i augmenta la probabilitat d’onades de calor. A més, existeix la hipòtesi que el canvi climàtic també estigui modificant els patrons atmosfèrics, fent més freqüents les situacions d’altes pressions persistents que atrapen la calor durant diversos dies», comenta Del Campo, que, després d’aquesta explicació, reivindica la necessitat d’accelerar les mesures d’ adaptació climàtica i, sobretot, de reduir dràsticament les emissions són fonamentals per limitar l’avenç de l’escalfament global.
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