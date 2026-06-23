Previsió meteorològica
Catalunya estén els avisos per calor fins dimecres i assenyala el Ponent com la zona més afectada per les altes temperatures
El litoral i prelitoral català esquiven els avisos per altes temperatures, mentre les comarques d’interior tornen a encendre les alertes per màximes per sobre dels 40 graus
L’onada de calor explota deixant fins a 45 graus a Jaén, 42 a Lleida, 40 a Guipúscoa i els primers rècords de l’estiu
Onada de calor a Espanya i la resta d’Europa, en directe | Temperatures aquest dilluns i última hora de l’Aemet i el Meteocat
Valentina Raffio
L’onada de calor a Catalunya podria començar a dissoldre’s en les pròximes hores després d’un dilluns de temperatures infernals i una altra nit de xafogor més que asfixiant. Segons explica el Servei Meteorològic de Catalunya, els avisos per calor extrema perden extensió respecte a diumenge i dilluns, quan van incloure pràcticament tot el territori, i a partir d’aquest dimarts només es limitaran a zones d’interior. Tot apunta que seran menys intensos però, al seu torn, més localitzats a la zona de Ponent, on podrien tornar a registrar-se valors per sobre dels 40 graus. Meteocat adverteix que la calor en aquesta zona podria ser especialment intensa tant dimarts a la tarda com dimecres després de migdia. Després, amb una mica de sort, l’onada de calor remetrà del tot a Catalunya.
Aquest dimarts són almenys cinc les comarques catalanes en avís taronja per calor. Es tracta del Segrià, Noguera, Urgell, Pla d’Urgell i Garrigues. En aquests punts del Ponent s’esperen màximes per sobre dels 40graus i mínimes que, en alguns punts, podrien estar per sobre dels 22 graus. També hi ha activats avisos de nivell groc per altes temperatures en una dotzena de comarques de l’interior, des de la Vall d’Aran fins al Berguedà, Bages, Priorat i Ribera d’Ebre. De moment no s’han activat avisos per calor ni al litoral ni prelitoral català ja que, segons apunten els models, en aquests punts sembla que la temperatura començarà a baixar. Barcelona, per exemple, ha aconseguit desactivar avui els seus avisos per altes temperatures després de sobreviure a un dilluns infernal a més de 35 graus de màximes i mínimes de més de 25.
Dimecres tot apunta que la situació serà similar. S’han activat avisos de nivell taronja per calor al Segrià, Noguera, Urgell, Pla d’Urgell i Garrigues i avisos de nivell groc en una desena de comarques. El repartiment de zones afectades perd certa intensitat a les comarques interiors pirinenques però, en canvi, sembla que podria estendre’s a alguns punts de l’Empordà. Per a aquesta jornada s’esperen de nou màximes de fins a 40 graus en punts del Ponent i de fins a 36 graus a la Costa Brava. A Barcelona, en canvi, dimecres arrencarà amb una matinada a 23 graus, coincidint amb la nit de Sant Joan, i una jornada amb màximes de 31 graus.
Protecció Civil demana extremar precaucions davant la calor, que ja ha obligat a atendre més de 150 personess a Catalunya per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Les autoritats també demanen vigilar l’elevat risc d’incendis que suposa aquest escenari. La Conselleria d’Interior reclama «molta prudència» davant «la previsió generalitzada de temperatures altes, baixa humitat i pels riscos associats a la revetlla di Sant Joan a tot Catalunya». En aquests moments, segons apunten els mapes de risc elaborats per la Generalitat, gran part del territori istà en perill entre alt i molt alt d’incendis forestals. Especialment a les zones del Ponent on és probable que aquesta setmana s’encadenin temperatures per sobre dels 40 graus durant diversos dies seguits.
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