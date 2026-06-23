Un centenar d’instituts de Catalunya demanen que el treball de recerca de batxillerat no sigui obligatori
Professors de Secundària argumenta que el TDR suposa una càrrega acadèmica i docent addicional no reconeguda adequadament
ACN
Un centenar d’instituts han reclamat eliminar el treball de recerca (TDR) del batxillerat deixi de ser obligatori. Així ho ha informat Professors de Secundària, detallant que han aprovat en claustre el manifest impulsat per l’Institut de Tona (Osona) que rebutja aquesta exigència. Segons ha precisat el sindicat, aquesta xifra suposa el 20% dels centres que imparteixen aquest cicle educatiu a Catalunya. L’organització sindical ha matisat que no es tracta d’una negativa sinó de “revisar” aquesta obligació i el model actual des de “criteris d’equitat, coherència pedagògica i respecte a les condicions laborals del professorat”. Professors de Secundària considera que ara ja el debat és “als centres” i Educació “ha d’escotar-los”.
El sindicat ha justificat aquest posicionament contrari al TDR perquè és una “càrrega acadèmica addicional” per als estudiants catalans, a diferència de “la major part” de comunitats autònomes. També suposa una “sobrecàrrega docent no reconeguda”, ja que implica hores de seguiment, correcció i reunions que “no tenen reconeixement adequat”. Per últim, Professors de Secundària ha indicat que cada cop “és més difícil garantir l’autoria real” amb la irrupció de la intel·ligència artificial.
D’altra banda, l’organització sindical ha recordat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va dictar una sentència favorable en aquest sentit. La resolució va “reduir el pes” del treball de recerca en la nota final del batxillerat.
La iniciativa neix de l’Institut Tona, del passat mes de març, en què criticava que s’havia convertit “en una eina d’exclusió, estrès i greuge comparatiu”. Alhora que lamentava que Catalunya fos l’única comunitat de l’Estat que fixava aquesta “càrrega” de forma obligatòria. Professors de Secundària va donar suport al manifest i en va fer difusió per sumar noves adhesions.
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